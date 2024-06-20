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Прокуратура США рассказала о поведении Алека Болдуина перед убийством оператора

актер, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 08:27 Фото: Instagram/alecbaldwininsta
Прокуратура США заявила о новых подробностях трагедии на съемках фильма "Ржавчина", во время которых актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Болдуин демонстрировал "неустойчивое и агрессивное поведение во время съемок", что создавало потенциальные проблемы с безопасностью.

Спецпрокуроры Кари Моррисси и Эрлинда Джонсон рассказали, что актер направил револьвер и выстрелил холостым патроном в члена съемочной группы. Кроме того, артист "использовал самый большой пистолет" в качестве указки, держа палец на спусковом крючке в моментах, когда этого не требовалось.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" с участием Болдуина произошла трагедия. Актер выстрелил из пистолета, который был заряжен боевыми патронами. Погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуз. Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке, признали виновной в непредумышленном убийстве. Дополнительные результаты расследования стали известны в марте 2024 года.

В мае 2024 года суд отклонил просьбу Алека Болдуина снять обвинение о смертельной стрельбе на съемках.

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