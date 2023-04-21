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Генпрокуратура: Государству возмещено более 9,2 млрд тенге за счет конфискации имущества осужденных

Генпрокуратура: Государству возмещено более 9,2 млрд тенге за счет конфискации имущества осужденных Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Генеральной прокуратурой Казахстана обеспечивается надзор за законностью конфискации имущества осужденных, в том числе привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Конфискация является дополнительным уголовным наказанием и состоит в принудительном обращении в собственность государства имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения (ст. 48 УК).

В надзорном ведомстве пояснили, что этому предшествует сбор доказательств, необходимых и достаточных для решения о конфискации (ст. 113 УПК). Имущество, полученное (приобретенное) законным способом, конфискации не подлежит, что гарантирует соблюдение прав и свобод граждан.

"За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Как отмечается, продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в городах Астана, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях.

"В текущем году взыскано 1,5 млрд тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Верховным судом по протесту Генпрокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в мкр. "Горный гигант" и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО "RBK Bank". Объекты возвращены государству.

Выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.

В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно-досрочном освобождении гражданина "Б", который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

"Работа в этом направлении продолжается".Пресс-служба Генпрокуратуры РК


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