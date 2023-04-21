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В Текели школьникам раздали буклеты о платном сексе

В Текели школьникам раздали буклеты о платном сексе Фото: pixabay
В Текели школьникам приглашенный психолог раздал методички для работниц сферы интим услуг, сообщает Zakon.kz.

Родители в шоке. К общественникам массово поступают жалобы.

Написанное в методичке просто пугает:

  • Если не можешь отказаться от работы, можно практиковать защищенный оральный секс. 
  • Что делать, если в тебя попала сперма клиента?

В Управлении образования Жетысуской области прокомментировали происходящее. 

В рамках правовой недели в школе №8  состоялась встреча учащихся 7-9 классов с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с психологом городской больницы. С учащимися проведена беседа и продемонстрированы видеоролики на тему "Буллинг" и "Кибербуллинг".

Врачом психологом городской больницы при раздаче буклетов, утвержденных Центром СПИД, ошибочно были розданы буклеты для пациентов других возрастных групп.

"После данного случая администрация городской больницы совместно с руководством школы провели встречу с родителями и принесли свои извинения за допущение раздачи нецелевого информационного материала", – говорится в сообщении. 

В ближайшее время будет проведен "Круглый стол" по вопросам недопущения подобных случаев при работе со школьниками и выработки определенного формата такой работы совместно с родительским комитетом, отделом образования и общественной палатой города Текели.

"За допущенную неосмотрительность отделом образования города будет проведена разъяснительная работа с администрацией школы", – отметили в ведомстве. 

На данный момент руководителем Управления образования проводится служебное расследование.


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