В Текели школьникам раздали буклеты о платном сексе
Родители в шоке. К общественникам массово поступают жалобы.
Написанное в методичке просто пугает:
- Если не можешь отказаться от работы, можно практиковать защищенный оральный секс.
- Что делать, если в тебя попала сперма клиента?
В Управлении образования Жетысуской области прокомментировали происходящее.
В рамках правовой недели в школе №8 состоялась встреча учащихся 7-9 классов с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с психологом городской больницы. С учащимися проведена беседа и продемонстрированы видеоролики на тему "Буллинг" и "Кибербуллинг".
Врачом психологом городской больницы при раздаче буклетов, утвержденных Центром СПИД, ошибочно были розданы буклеты для пациентов других возрастных групп.
"После данного случая администрация городской больницы совместно с руководством школы провели встречу с родителями и принесли свои извинения за допущение раздачи нецелевого информационного материала", – говорится в сообщении.
В ближайшее время будет проведен "Круглый стол" по вопросам недопущения подобных случаев при работе со школьниками и выработки определенного формата такой работы совместно с родительским комитетом, отделом образования и общественной палатой города Текели.
"За допущенную неосмотрительность отделом образования города будет проведена разъяснительная работа с администрацией школы", – отметили в ведомстве.
На данный момент руководителем Управления образования проводится служебное расследование.