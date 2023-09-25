Секс-притон работал под видом кафе в Жамбылской области

50-летнюю жительницу Жамбылской области задержали за организацию притона и сводничество. Она организовала салон интим-услуг под видом кафе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 25 сентября, в рамках оперативных мероприятий полицейские обнаружили кафе, где посетителям предлагали отнюдь не только кофе и легкие закуски. Выяснилось, что за дополнительную плату желающие могли воспользоваться интим-услугами девушек.

По подозрению в организации пикантного бизнеса задержали администратора заведения. В отношении 50-летней женщины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 УК РК (организация или содержание притонов для занятия проституцией).





"Задержанная дала признательные показания, отпущена под обязательство о явке. Вещественные доказательства в виде денежных средств и мобильного телефона изъяты", – сообщили в региональном ДП.

В июле полиция Алматы пресекла работу секс-притона, который замаскировали под обычный жилой дом.