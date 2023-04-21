Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назван самый высокий человек Казахстана

Назван самый высокий человек Казахстана Фото: unsplash
Оказывается, самый высокий человек Казахстана живет в Индерском районе Атырауской области и зовут его Парасат Нургалиев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет azh.kz, Парасат Нургалиев вошел в Книгу рекордов Казахстана как "Самый высокий человек страны".

По словам официального представителя Книги рекордов Казахстана Куандыка Кудайбергенова, помимо официального статуса великана, Парасат еще и обладатель самой большой стопы в стране: у него 56-й размер обуви.

Как уточняется, рост Парасата Нургалиева составляет 218,5 см, вес – 150 кг.

Читайте также

Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой

Телевидение и радио не работают в Казахстане

53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане

Динара Халдарова
Интересное Атырау Атырауская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
утверждены размеры родительской платы за обучение в частных школах
В Казахстане утвердили предельный размер родительской платы за обучение в частных школах
Коттеджный городок Baganashil Hills могут снести в Алматы
Коттеджный городок Baganashil Hills хотят снести в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления