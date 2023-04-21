Назван самый высокий человек Казахстана

Оказывается, самый высокий человек Казахстана живет в Индерском районе Атырауской области и зовут его Парасат Нургалиев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет azh.kz, Парасат Нургалиев вошел в Книгу рекордов Казахстана как "Самый высокий человек страны".

По словам официального представителя Книги рекордов Казахстана Куандыка Кудайбергенова, помимо официального статуса великана, Парасат еще и обладатель самой большой стопы в стране: у него 56-й размер обуви.

Как уточняется, рост Парасата Нургалиева составляет 218,5 см, вес – 150 кг.