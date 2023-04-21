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Трех сепаратистов из Петропавловска арестовали на два месяца

Трех сепаратистов из Петропавловска арестовали на два месяца Фото: Zakon.kz
В Петропавловске трех участников "Народного Совета" арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, 20 апреля Специализированным следственным судом города Петропавловска в отношении всех трех фигурантов санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 апреля стало известно, что трех членов группы "Народный Совет" задержали

В конце марта 2023 года сообщалось, что в Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. 31 марта стало известно, что против предполагаемых сепаратистов завели уголовное дело.

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