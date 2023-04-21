Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматы в зоне сейсмического риска: 2 млрд тенге выделят на проведение работ по паспортизации

Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 10 баллов Фото: Zakon.kz
Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 10 баллов. Об этом заявил заместитель акима Аскар Амрин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, активизация тектонических процессов отражается на нормах сейсмостойкости зданий.

"В этой связи из местного бюджета планируется выделить 2 млрд тенге на проведение работ по паспортизации 15 тыс. гражданских и общественных зданий, более 1600 многоквартирных жилых домов", – сказал он на внеочередной ІI сессии маслихата города Алматы VIII созыва.

Ранее стало известно, что в Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении.


Читайте также

Тарифы на тепло и воду в Алматы планируют повысить в 2023 году

Циклон принесет дожди в Казахстан: прогноз погоды на выходные

В одном из районов Акмолинской области введено в эксплуатацию 72 тысячи квадратных метров жилья

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления