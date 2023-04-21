Алматы в зоне сейсмического риска: 2 млрд тенге выделят на проведение работ по паспортизации
Фото: Zakon.kz
Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 10 баллов. Об этом заявил заместитель акима Аскар Амрин, сообщает Zakon.kz.
По его словам, активизация тектонических процессов отражается на нормах сейсмостойкости зданий.
"В этой связи из местного бюджета планируется выделить 2 млрд тенге на проведение работ по паспортизации 15 тыс. гражданских и общественных зданий, более 1600 многоквартирных жилых домов", – сказал он на внеочередной ІI сессии маслихата города Алматы VIII созыва.
Ранее стало известно, что в Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении.
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