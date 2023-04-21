Алматы в зоне сейсмического риска: 2 млрд тенге выделят на проведение работ по паспортизации

Фото: Zakon.kz

Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 10 баллов. Об этом заявил заместитель акима Аскар Амрин, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: