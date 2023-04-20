В Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении

У каждого подъезда в Алматы установят специальные таблички с инструкцией о том, как действовать при землетрясении и куда идти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Бостандыкского района на встрече с акимом рассказала, что когда в городе проводят сейсмотренировки, люди выходят из зданий, но куда идти, не знают, потому что нет указателей. Женщина попросила решить этот вопрос.

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В свою очередь Ерболат Досаев отметил, что у каждого подъезда в городе появятся специальные таблички с указателями. Акимат уже выделил деньги.

"Мы при уточнении местного бюджета выделим деньги. Около каждого подъезда в городе, а их 25 тыс., будет четкая схема, куда идти, чтобы люди могли видеть. Я это утвердил, деньги дадим. Надеюсь, что до осени каждый человек будет знать, куда идти, маршрут от подъезда, место сбора", – сказал аким Алматы.

Он также добавил, что недавно посетил все бомбоубежища в городе и места сбора на случай ЧС, дал соответствующие поручения.

"Большое учение будет в Алматы. К тому времени, надеюсь, город будет готов. А с бомбоубежищами мне придется разобраться, потому что они не в качественном состоянии", – заключил аким.

Ранее Ерболат Досаев обратился к "микрофонным экоактивистам" и высказался о незаконной застройке предгорных районов.