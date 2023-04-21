В одном из районов Акмолинской области введено в эксплуатацию 72 тысячи квадратных метров жилья

Аршалынский район является пристоличным регионом. Здесь есть возможности для развития благодаря государственным программам, направленным на развитие регионов.

Как сообщили в районном акимате, инженерными сетями обеспечены 277 земельных участков, выданных населению, в 2022 году на них построено 79 домов.

"В этом году запланировано строительство 27-квартирного арендного дома. Идут работы подведения инженерных сетей для индивидуального жилищного строительства по двум проектам. Сфера ЖКХ также развивается: проводится ремонт дорог и сетей водоснабжения, за три года построено и отремонтировано 93 км сетей водоснабжения, 210 км газопровода, 100 км дорог. Введено в эксплуатацию 72 тыс. кв. м жилья. Темпы строительства жилья и инженерной инфраструктуры будут поэтапно наращиваться". Пресс-служба акимата Аршалынского района

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, в этом году планируется строительство и ремонт дорог в восьми населенных пунктах района, в том числе в селах Жибек жолы, Турген и Донецкое. Кроме того, будет произведен ремонт внутрипоселковых и подъездных дорог.

Не остаются в стороне объекты социальной сферы. В 2022 году для подготовки объектов образования к отопительному сезону проведен закуп 19 котлов, в пяти школах установлены блочно-модульные котельные на 230 млн тенге. Восемь новых автобусов обеспечивают подвоз учащихся. Произведен капитальный ремонт нескольких школ. Также в текущем году будет проведен капитальный ремонт здания поликлиники районной больницы, в пос. Арнасай будет построена современная амбулаторная поликлиника.

В целом, в районе наблюдаются положительные изменения во многих сферах. К примеру, в одном из поселков района работает центр по сортировке яиц и цех по производству яичного порошка. Процесс сортировки яиц – полностью автоматизированный, как и производство яичного порошка.

По словам жителей района, темпы развития региона их очень радуют.