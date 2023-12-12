Около 4 тысяч квадратных метров жилья сдано в одном из районов Акмолинской области

Вопросы обеспечения населения доступным жильем в регионах страны входят в список государственных приоритетов. О том, какая была проделана работу за уходящий год в сфере жилищного строительства рассказали в акимате Атбасарского района.

В регионе ведется комплексная работа, направленное на улучшение благосостояния и уровня жизни граждан.

"В уходящем году объем строительных работ составил 4,8 млрд тенге. Введено 3,9 тыс. квадратных метров жилья, показатель на соответствующий период 2022 года составляет 100,1%. На данный момент активно ведутся работы по строительству 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса "Жемчужина", рассчитанного на 106 квартир, ведется за счет средств частного инвестора, срок сдачи 1 квартал 2024 года". Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов

Сообщается, что в районе ожидается выделение 45-квартирного дома для вкладчиков "Отбасы банк". (16-я позиция). К тому же, в целях переселения жителей из зоны затопления в Атбасарском городском микрорайоне №1 ведется строительство двухсот квартирного жилого дома с инженерными коммуникациями.





Параллельно с жилищным строительством в районе ведется работа, направленная на ремонт и строительство объектов образования, ведь образование остается главной движущей силой развития страны.

"В сфере образования проведены капитальные ремонты 2-х школ и 5 текущих ремонтов. В связи увеличением численности детей в новом микрорайоне разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в городе Атбасар, будет взято на контроль управления строительства Акмолинской области. К тому же, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт школ №3 и 7 в Атбасаре и физкультурно-оздоровительного комплекса "ОЛИМП"". Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов

Наряду с вопросами жилищного строительства и ремонта школ в районе особый упор делается на качество медицинских услуг. Основной задачей отрасли здравоохранения является оказание полномасштабной медицинской помощи населению. Завершено строительство ФАПа в селе Сочинское, в рамках национальной программы "Ауыл – ел бесігі" ведется строительство ФАПа в поселке Новосельское, срок реализации которого намечен на 2022-2024 годы.

"Также, проводятся 4 капитальных ремонта объектов здравоохранения, 2 из них завершены. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт главного корпуса районной больницы", – акцентировали в районном акимате.

Сфера культуры развивается вместе с остальными, в двух поселках идут капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры, один из них ДК в поселке Шуйское. Как сообщило руководство Атбасарского района, в развитие региона большую лепту вносят местные сельхозтоваропроизводители. С их помощью, экономика района возросла, они принимают участие в освещении, ремонте дорог и социально важных объектов. К примеру, ТОО "Шуйское XXI" привлекло инвестиции в размере 350 млн теңге, ТОО "Самарский-1" ЖШС – 20 млн теңге. В районе продолжается совместная работа направленная на повышение эконмических показателей.