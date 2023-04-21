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Циклон принесет дожди в Казахстан: прогноз погоды на выходные

Циклон принесет дожди в Казахстан: прогноз погоды на выходные Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в предстоящие дни погоду на большей части страны определит очередной циклон из районов Черного моря.

"Он будет смещаться с запада на восток, вызывая на своем пути осадки (преимущественно в виде дождя)", – рассказали синоптики. 

По стране ожидается туман, усиление ветра, в южных регионах – гроза и пыльная буря.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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