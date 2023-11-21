Каспийский циклон принесет дожди и снег в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние южно-Каспийский циклон.

"На юге – сильный дождь, на западе, северо-западе, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков", – рассказали синоптики.

По Казахстану – туманы, гололед, усиление ветра до 23-28 м/с.

В Астане –переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, временами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около +4+6°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +13+15°С.