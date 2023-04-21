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Уже около 700 млн тенге выделил АМТ на создание зеленого пояса Темиртау

Уже около 700 млн тенге выделил АМТ на создание зеленого пояса Темиртау Фото: "АрселорМиттал Темиртау"
Специалисты АО "АрселорМиттал Темиртау" продолжают мониторить участки, где весной и осенью прошлого года было высажено 100 тыс. саженцев. Также в ближайшее время продолжатся работы по созданию зеленого пояса. На эти цели компанией уже направлено около 700 млн тенге.

В рамках программы по озеленению города, запущенной компанией "АрселорМиттал Темиртау", осенью 2022 года 70 тыс. саженцев высадили в 9 микрорайоне, вблизи трассы Караганда – Астана и в районе стадиона "Металлург". Проверить, как перезимовали саженцы, приехали и. о. директора по корпоративной социальной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнара Стамкулова и "зеленый офицер" АО "АрселорМиттал Темиртау" Наталья Пацук.

Около 700 млн тенге выделил АМТ на создание зеленого пояса Темиртау

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

"Первые уходные работы подрядная организация начала с участка озеленения №6 в 9 микрорайоне. Здесь саженцы были достаточно высокими, поэтому необходимо было произвести обрезку, чтобы они не сломались от ветра. Эти работы уже выполнили. Также восстановили и прорыхлили траншеи после зимнего периода. Это улучшит водный, воздушный и тепловой режим, активизирует работу почвенных микроорганизмов, улучшит питание растений и снабжение корней кислородом. Результаты радуют, но оценить приживаемость сможем не раньше октября текущего года", – рассказала Гульнара Стамкулова.

На участке будущего сквера, в районе стадиона "Металлург", где в прошлом году состоялась массовая посадка, подрядчики обнаружили 12 сломанных саженцев, которые сразу заменили. Всего на площади в 5 га высадили более 15 тыс. зеленых насаждений. Здесь в настоящий момент ведутся работы по обработке почвы.

Около 700 млн тенге выделил АМТ на создание зеленого пояса Темиртау

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

"Специалисты делают приствольный круг к каждому дереву и дополнительно будут добавлять в лунки чернозем. Работы по рыхлению траншей и подготовке приствольного круга постепенно будут выполнены на каждом участке весенней и осенней посадок. Параллельно ведется мониторинг выживаемости саженцев и производится замена тех, которые не пережили эту зиму", – добавила Гульнара Стамкулова.

Наблюдение ведется и за зелеными насаждениями, которые высадили весной 2022 года. Два озелененных 30 тыс. саженцев участка, расположенных вдоль улицы Караганды. Здесь в течение вегетационного периода проводился необходимый уход, и уже сейчас можно говорить о приживаемости саженцев.

Около 700 млн тенге выделил АМТ на создание зеленого пояса Темиртау

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

После проведения инвентаризации весенней посадки выявили первые потери – около 25% не прижились. В ближайшее время подрядная организация приступит к пересадке погибших саженцев.

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