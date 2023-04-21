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Журналиста Владимира Северного и его жену задержали в Алматы

полиция Фото: Facebook/Владимир Северный
О задержании журналиста Владимира Северного и его супруги рассказали их сын – Ратмир в социальных сетях. В ДП Алматы предоставили 21 апреля официальный комментарий по этому инциденту, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы сообщили, что к ним обратился руководитель одного из ТОО города Алматы. Он рассказал о вымогательстве денег за то, чтобы негативные материалы не публиковались. 

"При передаче части затребованных денег задержаны супруги С.", – рассказали в полиции.

Проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий. По результатам примут законное процессуальное решение. 

3 июля 2022 года перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. 3 февраля 2023 года Абжана осудили на 9 лет.

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