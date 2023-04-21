На консультации к врачам "Совминки" в Усть-Каменогорске люди записывались в семь утра

Десятки пациентов приняли врачи ЦКБ Алматы на консультациях в больницах Усть-Каменогорска. Как выяснилось, в регионе есть острая нехватка специалистов в области эндокринологии и нейрохирургии. Мест в отделении кардиологии тоже не хватает.

Алматинские эксперты прибыли в регион в рамках Дней Медицинского центра Управления делами президента Казахстана. С начала года врачи подведомственных организаций управления уже пролечили пациентов Актюбинской и Акмолинской областей, теперь работают в Восточном Казахстане.



"В Восточно-Казахстанской области исторически сильная медицина, но сейчас мы увидели нехватку отдельных специалистов. Ко мне, как к кардиологу, обращались люди с сердечными патологиями. Они наблюдаются у своих местных врачей, но нуждаются в альтернативном мнении, чтобы провести сравнительный анализ своего диагноза, это нормально. Мы не ожидали, что будет такое количество больных, люди записывались к нам на прием с семи утра". Врач-кардиолог "Совминки" Балауса Маханова

В составе команды знаменитой "Совминки" руководитель клиники Асхат Бралов, заведующий центром нейрохирургии Марат Саршаев, заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Аскар Жунусов, заведующая отделением кардиологии Балауса Маханова, врач-эндокринолог высшей категории Молдир Маратова, врач-анестезиолог Айнур Карипжанова и заведующая УЗИ отделением Людмила Бегалина. Консультации, операции и мастер-классы проходили на базе Восточно-Казахстанской областной больницы, городской больницы №4, Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра, Многопрофильного центра онкологии и хирургии, Центра матери и ребенка.

"В качестве рекомендаций я бы хотела посоветовать увеличить количество эндокринологов в регионе, потому что это йододефицитный район, даже в Алматы мои пациенты чаще всего выходцы отсюда. Всего на область 14 специалистов, но этого недостаточно, ко мне на консультации приходили в день свыше двадцати пациентов, и всем им нужна была помощь". Врач-эндокринолог Молдир Муратова

Всего в рамках дней Медицинского центра Управления делами Президента врачи ЦКБ провели консультации для почти двухсот пациентов, несколько операций и мастер-классов для коллег. Во время такого мастер-класса ведущий нейрохирург ЦКБ Алматы Марат Сарашаев успешно прооперировал пациентку из Алтая – 56-летняя женщина страдала от невралгии тройничного нерва последние 10 лет.

"Женщина мучилась от сильных болей в области лица. Они происходят в связи с конфликтом артерии мозгового сосуда с тройничным нервом. Длительное время она принимала сильные обезболивающие препараты. Вскоре лекарства вовсе перестали воздействовать на боль. В ходе мастер-класса наш коллега из Алматы продемонстрировал метод, который разъединил сосуд от нерва и проложил между ними прокладку". Резидент отделении Инновационной медицины ВК ОСМЦ, будущий нейрохирург Гумар Каденов

Теперь пациенты при такой патологии могут оперироваться в Восточно-Казахстанском областном специализированном медицинском центре, причем в рамках ОСМС. Как отмечают врачи центра, ежегодно с подобной проблемой в отделение Инновационной медицины обращаются десятки пациентов. Чаще всего они не информированы о том, куда обращаться в таких случаях за медицинской помощью, и вынужденно терпят сильную боль.

Визиты специалистов Медицинского центра по стране будут продолжены для того, чтобы активизировать трансферт современных технологий, обучение региональных врачей и повышения качества отечественной медицины в целом. Современная медицина должна быть одинаково доступна для жителей всего Казахстана.