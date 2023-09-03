В переполненной больнице Риддера врачи отдают кабинеты под палаты

В риддерской городской больнице не хватает палат для пациентов: в стационар, рассчитанный на три отделения поместили их пять. Чтобы разместить всех больных, врачи отдают под койко-места свои кабинеты, сообщает Zakon.kz.

Зданию больницы, в котором сейчас находится главная городская больница Риддера, 80 лет. Стационар переполнен, палат для пациентов не хватает, передает 24kz.

"У нас два больших корпуса совмещены в один. Получается, вместо 2-3 человек сейчас там находятся по 5-6. Это стесненные условия". Виктория Новикова, и.о. главврача Риддерской городской больницы

Все это приводит к тому, что в больнице нарушены санитарные нормы. Согласно СанПину, на каждого пациента должно быть отведено 14 кв.м свободной площади, в риддерской больнице этот показатель ниже вдвое.

Чтобы хоть как-то решить проблему нехватки мест, врачи больницы отказываются от своих кабинетов и отдают их под палаты.

Тем временем, в городе идет строительство новой больницы. Весь медкомплекс в акимате обещают достроить и сдать в эксплуатацию в следующем году.

Тем временем, в Алматы уволили главу Центральной городской клинической больницы Наримана Табынбаева. Именной в этом медучреждении выявили три случая заражения ВИЧ.