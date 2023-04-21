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Строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы начнется летом

Во сколько обойдется перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ Фото: Zakon.kz
Управляющий директор по инвестиционным проектам "АлЭС" Даурен Сагидулла рассказал, когда Алматинскую ТЭЦ-2 полностью переведут с угля на газ и в какую сумму это обойдется стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даурен Сагидулла объяснил, что компания уже объявила двухэтапный международный тендер по выбору EPC подрядчика. Первый этап заявки рассмотрели, из шести крупных консорциумов, две китайские компании, соответствующие всем квалификационным требованиям, допустили до второго этапа. Заявки второго этапа рассмотрят в первой декаде мая, в июне планируется заключить EPC контракт.

"Строить будем поэтапно. Первая очередь предполагает введение парогазовой установки мощностью 200 МВт до декабря 2024 года. Это значит, что после заключения EPC контракта подрядчик должен в кратчайшие сроки заключить договоры с поставщиками основного оборудования, к концу года завершить проектирование и подать проектную документацию на рассмотрение госэкспертизы", – объяснил управляющий директор по инвестиционным проектам "АлЭС" Даурен Сагидулла.

Основные инфраструктурные вопросы уже решены. Это поставка воды и газа компаниями "QazaqGaz" и "КазТрансГаз Аймак".

"Я хочу вас уверить, что мы сделали все, чтобы сроки строительства не сдвигались. В договоре с EPCподрядчиком указаны жесткие сроки реализации проекта. Если каких-то форс мажорных ситуаций не произойдет, то строительство первого блока завершится в декабре 2024 года. Продолжатся работы в 2025 году, в 2026 году станция в полном объеме должна быть включена в сеть", – заявил Даурен Сагидулла.

По его словам, новую станцию будут строить на уровне современных европейских требований по наилучшим доступным технологиям. По технико-экономическому обоснованию стоимость проекта составляет 324 млрд тенге. Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2021 году, Однако за два года выросла стоимость поставки газа, производство оборудования.

"Мы не указывали так называемый предел стоимости проекта. У тендера основным критерием будет понижение цены и выиграет та компания, которая предложит наименьшую стоимость", – пояснил он.

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев, что строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы начнется летом этого года. 

"Победитель тендера определится во втором квартале текущего года. Начало строительно-монтажных работ предполагается в августе 2023 года", – сказал Серик Тютебаев.

Ранее мы побывали на ТЭЦ-3 и сделали подробный фоторепортаж о текущей ситуации на теплоэлектроцентрали.

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