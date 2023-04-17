Аварии на казахстанских ТЭЦ: может ли повториться в Алматы сценарий Экибастуза и Риддера

Аварии, произошедшие в течение зимы на ТЭЦ и теплосетях в ряде городов Казахстана, дают все больше поводов для беспокойства. И пока власти обещают, что такого больше не повторится, корреспондент Zakon.kz отправился на Алматинскую ТЭЦ-3 и узнал, чего "ожидать" жителям южной столицы.

Как рассказал главный инженер АО "Алматинские электрические станции" Газий Исмагамбетов, компания успешно завершает отопительный сезон и уже сейчас начинает готовиться к новому. Несмотря на это, специалисты тепловой электростанции уже давно бьют тревогу из-за накопившихся проблем, связанных с низкими темпами ввода новых мощностей и снижающимся уровнем запаса прочности действующих источников генерации.

Фото: Zakon.kz

Алматинскую ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию в 1962 году. С тех пор оборудование практически не менялось. На сегодня степень износа тепловой электростанции составляет 77%. А из-за сдерживания тарифов работу ТЭЦ просто поддерживали на должном уровне.

Фото: Zakon.kz

"Для энергетики самое главное – это стабильность и надежность. За все время у нас не было отключений ни тепла, ни света. Даже в последний блэкаут мы смогли удержаться. Это говорит о том, что наше оборудование еще может работать, но есть трудности. Вы же понимаете, что цены растут, а наши тарифы не меняются", – сказал директор Алматинской ТЭЦ-3 Серик Калиев.

Однако он пообещал, что алматинцы не останутся без тепла, как жители Риддера и Экибастуза в разгар зимы и пик морозов. После случившегося в регионах, Алматинскую ТЭЦ-3 проверили и заменили некоторое оборудование.

Фото: Zakon.kz

"Для исключения таких аварий мы проводим регламентные работы. С 1970 года введена практика остановки на один день багерной станции. Мы провели работы, заменили все шандоры, сальники, дренажи. Теперь я спокоен, что такого в следующем и последующие годы на ТЭЦ не произойдет", – заверил директор Алматинской ТЭЦ-3.

Фото: Zakon.kz

При этом, как отметил главный инженер АО "Алматинские электрические станции" Газий Исмагамбетов, для полной работы ТЭЦ недостаточно просто повысить тарифы и заменить оборудование. По его словам, в Алматы нужно строить новую станцию.



"Это как с машиной. К примеру, у вас Москвич 1960-х года. Сколько в него денег не вкладывай, он нормально ездить не будет. То же самое и с нашей станцией, она устарела и нужно вводить новые мощности". Газий Исмагамбетов

Фото: Zakon.kz

Сейчас ТЭЦ-3 работает на угле, к 2026 году ее планируют перевести на газ. А точнее, на площадке ТЭЦ начнут строить новую маневренную станцию с использование газотурбинных технологий. Внедрение парогазовых установок на станции позволит не только увеличить эффективность использования топлива, но и улучшит экологическую обстановку города.

Мощность станции превысит 500 МВт с возможностью работы в маневренном режиме. В проекте предусматривается и усиление схемы прилегающей сети выдачи мощности, что приведет к безаварийному и надежному электроснабжению потребителей.



Фото: Zakon.kz

"Мы уже разработали технико-экономическое обоснование, идут процедуры по выбору подрядчика. В целом планируется, что новая станция обеспечит электроэнергией не только Алматы и Алматинскую область, но и весь юг Казахстана", – сказал Газий Исмагамбетов.

Фото: Zakon.kz

К слову также пока неизвестны ответы на главные вопросы – какими будут тарифы на тепло и свет, и насколько они "ударят" по карману жителей города.



"Тарифы будут известны после того, как мы узнаем стоимость проекта. Также они будут зависеть от цен на топливо. Но в любом случае повышение тарифов будет, потому что сам по себе газ дороже, чем уголь. Кроме того, мы относимся к квазигосударственному сектору, поэтому субсидии пока не предусмотрены". Газий Исмагамбетов

После того, как в Алматы запустят новую станцию, старую демонтируют, поскольку к 2026 году ТЭЦ-3 свой срок эксплуатации полностью исчерпает.

Фото: Zakon.kz

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в Экибастузе произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, но позже уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а на теплосетях. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС и отменили только 8 декабря.

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе ввели режим ЧС техногенного характера местного масштаба.



19 марта 2023 года на ТЭЦ в Риддере снова произошла авария.

11 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства рассказал, почему в Казахстане так часто происходят аварии на ТЭЦ и тепловых сетях.

