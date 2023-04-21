О чем говорится в Социальном кодексе страны

Опубликован текст долгожданного Социального кодекса, который 20 апреля 2023 года вечером подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В Кодексе отражены следующие основные направления:

приоритет поддержки материнства и детства как фактор национальной демографической политики;

развитие рынка труда и новые подходы к организации содействия занятости;

помощь малообеспеченным семьям в повышении материального благополучия;

cовершенствование системы специальных социальных услуг;

социальная защита лиц с инвалидностью;

дальнейшее совершенствование пенсионного обеспечения;

социальная поддержка лиц, потерявших кормильца;

приведение отдельных норм социального обеспечения к уровню международных стандартов;

цифровая социальная карта семьи;

повышение профессионализма и статуса социального работника.

В частности, Кодекс включает в себя законодательство республики о социальной защите, принципы государственной политики в сфере социальной защиты, равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты, солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения.

Так, говорится, что каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты, исключающие дискриминацию любого рода. Любое ограничение по признаку расы, пола, языка, религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по иным обстоятельствам является дискриминацией и запрещается.

Предусматривается, что социальная защита носит персонифицированный характер и распространяется исключительно на индивидуально определенный круг лиц, имеющих на это право.

Меры социальной защиты и условия их предоставления гражданам определяются на основе дифференцированного подхода с учетом их трудового вклада, причины и степени нетрудоспособности, а также потребности в социальной защите.

Солидарная ответственность государства, работодателей и граждан в сфере социальной защиты осуществляется путем паритетного разделения ответственности за качество жизни, социальное благосостояние, а также за снижение социальных рисков.

Также говорится, что государственные органы, работодатели и граждане совместно участвуют в реализации мер социального обеспечения за счет бюджетных средств, средств обязательного социального страхования и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Кодекс также предусматривает прозрачность и справедливость использования экономических ресурсов, а также соразмерность задачам государственной политики в сфере социальной защиты.

Так, деятельность государственных органов по использованию экономических ресурсов при реализации государственной политики в сфере социальной защиты должна быть публичной и открытой.

При формировании и реализации государственной политики в сфере социальной защиты государственные органы обеспечивают справедливый баланс интересов государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения, а также соразмерность экономических ресурсов и задач государственной политики в сфере социальной защиты.

Права на соцзащиту

Кодекс обеспечивает минимальные социальные стандарты и права лиц в социальной сфере.

Социальная защита предоставляется лицам (семьям) при наступлении следующих условий:

социальной защиты семьям, имеющим детей;

мер социальной защиты от безработицы и обеспечения занятости населения, а также социальных выплат по случаю потери работы при условии участия в системе обязательного социального страхования;

адресной социальной помощи лицам (семьям) со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности;

оказания специальных социальных услуг лицам (семьям), признанным нуждающимися в предоставлении специальных социальных услуг;

социальной защиты лиц с инвалидностью;

социальной помощи отдельным категориям граждан посредством выплаты специального государственного пособия;

пенсионного обеспечения;

социальной защиты лиц, потерявших кормильца;

единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий его семье либо лицу, осуществившему погребение.

Кодекс также устанавливает компетенцию государственной корпорации, государственных и других органов, акиматов в части социальной поддержки населения.

Впервые в Казахстане введена Цифровая карта семьи – это аналитическое решение, реализованное на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства", которое позволяет формировать и сегментировать списки семей и лиц по уровню их социального благополучия.

Данные Цифровой карты семьи являются основанием для определения потенциально нуждающихся лиц в мерах социальной защиты, в том числе оказания проактивных государственных услуг.

Методика определения социального благополучия семьи разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом.

Субъекты в сфере защиты населения

Кодекс также определяет правовое положение субъектов в сфере защиты населения. К таковым относятся:

Государственный фонд социального страхования; Единый накопительный пенсионный фонд; Добровольные накопительные пенсионные фонды.

Соцработники

Документ также определяет статус и особенности работы социальных работников.

Так, говорится, что социальные работники для осуществления профессиональной деятельности должны соответствовать квалификационным требованиям, определяемым профессиональными стандартами.

Для осуществления профессиональной деятельности они проходят аттестацию, по результатам которой присваиваются (подтверждаются) квалификационные категории в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

Программа аттестации социальных работников разрабатывается уполномоченными органами в соответствии с профессиональным стандартом.

При этом социальные работники при осуществлении профессиональной деятельности имеют право на:

свободный выбор способов и форм организации деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг при условии соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг;

защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования со стороны должностных и других лиц;

уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со стороны получателей специальных социальных услуги их родителей или иных законных представителей;

организационное и материально-техническое обеспечение и создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности;

осуществление научной, исследовательской, творческой деятельности, разработку и внесение предложений о внедрении новых методик и технологий в практику социальной работы;

участие в обсуждении вопросов, направленных на совершенствование качества социальных услуг, в том числе относящихся к профессиональной деятельности социального работника;

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;

непрерывное профессиональное развитие;

досрочное присвоение квалификационной категории;

поощрение за успехи в профессиональной деятельности;

прохождение стажировки по международным стипендиям и грантам для поддержания и повышения профессиональных навыков.

Также устанавливается, что является профессиональной тайной социального работника и в каких случаях она соблюдается.

Кодекс предусматривает профессиональную этику поведения социального работника, которая основывается на принципах законности, добросовестности, ответственности, уважения чести и достоинства личности.

Вместе с тем устанавливаются социальные гарантии соцработникам. Так, для них гарантируются:

жилище, в том числе служебное или общежитие;

земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соцработникам, осуществляющим профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство осуществляется в приоритетном порядке;

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;

пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада один раз в календарном году при предоставлении им очередного трудового отпуска;

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых (служебных) обязанностей;

возмещение работодателем транспортных расходов, связанных с проездом для социальных работников, оказывающих специальные социальные услуги на дому.

При этом местные исполнительные органы вправе устанавливать компенсационные выплаты социальному работнику за наем (аренду) жилища и коммунальные услуги, полные или частичные выплаты для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, а также иные льготы, направленные на социальную помощь социального работника.

За добросовестный труд и образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей к социальному работнику применяются поощрения.

Социальная защита

Особенная часть Социального кодекса направлена на социальную защиту населения и порядок ее реализации.

Так, право на социальную защиту имеют лица и семьи, имеющие детей, в виде:

социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка;

единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (далее - пособие на рождение);

ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

субсидирования дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов в пользу получателей социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет за счет бюджетных средств;

ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 24-летнего возраста);

ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

По решению местных исполнительных органов семьям, имеющим детей, могут предоставляться дополнительные меры социальной помощи.

Занятость населения

Отдельная глава кодекса посвящена занятости казахстанцев.

Права в области занятости населения включают в себя:

получение консультации и социальной профессиональной ориентации;

трудовое посредничество;

трудоустройство в рамках квот, установленных местными исполнительными органами;

трудоустройство в рамках специальных рабочих мест, созданных для лиц с инвалидностью;

участие в активных мерах содействия занятости, включающих:

- профессиональное обучение;

- содействие предпринимательской инициативе;

- направление на субсидируемые рабочие места;

- содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы;

социальную выплату по случаю потери работы.

В Кодексе описаны права занятых лиц, ищущих работу, а также безработных. Отдельно оговаривается участие работодателей в обеспечении занятости населения.

Работодатели участвуют в реализации государственной политики в сфере занятости населения путем:

оказания содействия в трудоустройстве с соблюдением условий трудовых и коллективных договоров в соответствии с Трудовым кодексом РК;

развития системы профессионального обучения персонала;

подготовки кадров через организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

сохранения и рационального использования кадрового потенциала квалифицированных работников в ходе структурных изменений;

предоставления рабочих мест для организации субсидируемых рабочих мест;

принятия на имеющиеся вакансии лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, в том числе направленных карьерными центрами, а также частными агентствами занятости, в соответствии с квалификационными требованиями, установленными в организациях;

создания специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;

предоставления текущих вакансий и данных о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей в карьерные центры (центр трудовой мобильности) или Электронную биржу труда;

создания рабочих мест.

Оговаривается в документа и работа по трудовому посредничеству, оказываемая карьерными центрами и частными агентствами.

Кодекс также предусматривает права и обязанности получателя социальной выплаты по случаю потери работы.

Так, участнику системы обязательного социального страхования социальная выплата по случаю потери работы назначается со дня возникновения права на совыплату продолжительностью:

на один месяц - в случае, когда за него производились социальные отчисления от шести до двенадцати месяцев;

- в случае, когда за него производились социальные отчисления от шести до двенадцати месяцев; на два месяца - в случае, когда за него производились социальные отчисления от двенадцати до двадцати четырех месяцев;

- в случае, когда за него производились социальные отчисления от двенадцати до двадцати четырех месяцев; на три месяца - в случае, когда за него производились социальные отчисления от двадцати четырех до тридцати шести месяцев;

- в случае, когда за него производились социальные отчисления от двадцати четырех до тридцати шести месяцев; на четыре месяца - в случае, когда за него производились социальные отчисления от тридцати шести до сорока восьми месяцев;

- в случае, когда за него производились социальные отчисления от тридцати шести до сорока восьми месяцев; на пять месяцев - в случае, когда за него производились социальные отчисления от сорока восьми до шестидесяти месяцев;

- в случае, когда за него производились социальные отчисления от сорока восьми до шестидесяти месяцев; на шесть месяцев - в случае, когда за него производились социальные отчисления от шестидесяти и более месяцев.

Размер социальной выплаты по случаю потери работы определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующие коэффициенты замещения дохода и стажа участия в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом, и выплачивается за счет активов Фонда.

Поддержка лиц с инвалидностью

Отдельная глава кодекса посвящена государственной поддержке лиц с инвалидностью.

Указывается, что лица с инвалидностью в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами, включая права на:

социальную защиту, в том числе абилитацию, реабилитацию, интеграцию в общество;

обеспечение условий для получения дошкольного воспитания и обучения, образования;

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в порядке, определяемом законодательством республики;

гарантированный объем специальных социальных услуг;

профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и трудоустройство;

обеспечение доступа к объектам инфраструктуры, информатизации, к транспорту, информации, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и государственным услугам;

осуществление своего права избирать и быть избранным;

жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;

первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг.

При этом лица с инвалидностью обязаны:

представлять полные и достоверные сведения, в том числе о состоянии своего здоровья;

проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования;

выполнять рекомендованные мероприятия индивидуальной программы;

принимать участие в социализации и интеграции в общество.

Лица с инвалидностью имеют право на социальную защиту в виде:

государственных социальных пособий по инвалидности;

социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);

государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Документ также устанавливает размеры государственных пособий для лиц с инвалидностью.

Пенсионное обеспечение

Еще одна глава Кодекса посвящена пенсионному обеспечению казахстанцев.

Так, граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, имеют право на пенсионное обеспечение в виде:

государственной базовой пенсионной выплаты;

пенсионных выплат по возрасту;

пенсионных выплат за выслугу лет;

пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда;

страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, назначается один из этих видов пенсионных выплат по их желанию.

Государство гарантирует пенсионное обеспечение:

гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года;

гражданам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих или осуществляющих пенсионные выплаты за выслугу лет.

Размер минимальной пенсии является минимальным социальным стандартом в сфере социального обеспечения в соответствии с настоящим Кодексом.



Оговаривается, что ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Социальный кодекс предусматривает, что с 2028 года пенсионный возраст женщин снова будет поэтапно повышаться до 63 лет.

Так, назначение пенсионных выплат по возрасту производится:

с 1 июля 2001 года - мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2018 года - по достижении 58,5 лет;

с 1 января 2019 года - по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года - по достижении 59,5 лет;

с 1 января 2021 года - по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года - по достижении 60,5 лет;

с 1 января 2023 года - по достижении 61 года;

с 1 января 2028 года - по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года - по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года - по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года - по достижении 63 лет.

Документ также устанавливает порядок социальной защиты лиц, потерявших кормильца, выплат на погребение.

Кроме того, определяет кто и как выплачивает социальные отчисления и пенсионные взносы.

Отдельно оговаривается ответственность за нарушение законодательства республики о социальной защите. В том числе устанавливается ответственность плательщика за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений, агента за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Документ также предусматривает государственный контроль в сфере социальной защиты.

О чем еще кодекс?

В целом, задача Социального кодекса заключается в том, чтобы уравнять в трудовых правах всех работников, вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие. Для чего в законодательство вводится новое понятие: "независимый работник".

Предусматривается, что все онлайн-платформы, вроде Яндекс Такси, Glovo и т.п., обяжут заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными льготами.

При этом предлагается максимально упростить оплату налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, и вообще снизить налоговую нагрузку на доход. А прежний единый совокупный платеж упразднить.

Цель нововведений – включить трудящихся казахстанцев в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, что имеет не только гуманитарный, но и фискальный смысл.

Кроме того, с 2024 года казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату.

Стоит отметить, что Конституционный суд проверил нормы нового кодекса на соответствие Конституции и нормам законодательства и не нашел никаких несоответствий и нарушений.

О том, что еще нового несет в себе Социальной кодекс и как изменится жизнь казахстанцев после его принятия, можно прочитать здесь.



