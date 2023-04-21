Раненого барса передали в Алматинский зоопарк

Фото: Instagram/qazfwc

Житель поселка Сарыбастау пас скот и увидел ослабленного снежного барса. У него были нарушены двигательные функции задних лап. Краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

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