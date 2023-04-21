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Раненого барса передали в Алматинский зоопарк

Алматинская область, животное Фото: Instagram/qazfwc
Житель поселка Сарыбастау пас скот и увидел ослабленного снежного барса. У него были нарушены двигательные функции задних лап. Краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Житель поселка нашел раненое животное 19 апреля. 

"На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт", – говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. 

20 апреля краснокнижное животное отвезли в Алматинский зоопарк.

Пять особей розового фламинго, уникального животного, которое занесено в Красную книгу Казахстана, обнаружил школьник в Мангистауской области.


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