Раненого барса передали в Алматинский зоопарк
Фото: Instagram/qazfwc
Житель поселка Сарыбастау пас скот и увидел ослабленного снежного барса. У него были нарушены двигательные функции задних лап. Краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.
Житель поселка нашел раненое животное 19 апреля.
"На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт", – говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
20 апреля краснокнижное животное отвезли в Алматинский зоопарк.
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