Погибших розовых фламинго нашли в Мангистау

Тушки пяти краснокнижных розовых фламинго обнаружил школьник в Бейнеуском районе Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Пять особей розового фламинго, уникального животного, которое занесено в Красную книгу Казахстана, обнаружил 20 апреля школьник близ села Кызыласкер Бейнеуского района Мангистауской области. Об этом пишет Мangystaumedia.

Как отмечает издание, точно такая ситуация была год назад. 24 апреля 2022 года в регионе также погибли розовые фламинго. Тогда причиной гибели животных назвали непогоду.

На этот раз специалисты связали гибель птиц с пыльными бурями, которые прошлись по области накануне.

"Недавно на территории Мангистауской области была пыльная буря, день был ветреный. Миграция этих птиц проходит по территории Бейнеуского района. Пока можно предположить, что из-за непогоды при перелете птиц слабые приземлились посередине и не смогли лететь дальше на север, что и привело к их гибели в пустынной местности, где нет источников воды. Теперь ожидаем, что соответствующие образцы будут взяты ветеринарной службой", – сообщили экоактивисты региона.

Выступая перед общественностью Мангистауской области 7 ноября прошлого года, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен судьбой озера Караколь. По его словам, уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго.