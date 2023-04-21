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Актриса Асель Садвакасова раскрыла имя любимого

Асель Садвакасова раскрыла секрет личной жизни Фото: instagram/asselsadvakassova
Продюсер и актриса Асель Садвакасова раскрыла секрет личной жизни, сообщает Zakon.kz.

У нее появился мужчина. Об этом она сообщила в Instagram-Stories. 

"И вот сейчас я в отношениях, где не нужны были списки. Все было понятно с первой встречи", – написала Асель. 

Ее возлюбленного зовут Магжан Тлеуханов. Он младше ее. 

Асель Садвакасова

Фото: instagram/asselsadvakassova

Асель отметила, что с ним она стала расцветать как женщина в полной мере. С ним рядом хорошо и спокойно. Нет эмоциональных качель, напряжения. Только смех и душевные разговоры. Он окружил ее любовью и заботой. Сейчас она очень счастлива. 

Также актриса пожелала всем девушкам найти свою любовь. 

Асель и Магжан

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Певица Ерке Есмахан и рэпер Райымбек Бактыгереев (RaiM) 20 января провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама. Раимбек младше жены на 12 лет. 

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Анастасия Стативкина
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