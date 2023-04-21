Актриса Асель Садвакасова раскрыла имя любимого

Продюсер и актриса Асель Садвакасова раскрыла секрет личной жизни, сообщает Zakon.kz.

У нее появился мужчина. Об этом она сообщила в Instagram-Stories.

"И вот сейчас я в отношениях, где не нужны были списки. Все было понятно с первой встречи", – написала Асель.

Ее возлюбленного зовут Магжан Тлеуханов. Он младше ее.

Фото: instagram/asselsadvakassova

Асель отметила, что с ним она стала расцветать как женщина в полной мере. С ним рядом хорошо и спокойно. Нет эмоциональных качель, напряжения. Только смех и душевные разговоры. Он окружил ее любовью и заботой. Сейчас она очень счастлива.

Также актриса пожелала всем девушкам найти свою любовь.

Фото: Instagram/asselsadvakassova

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