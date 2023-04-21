Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города – замакима

Одним из важных вопросов, волнующих жителей Алматы, является проблема уплотняющей застройки. Об этом заявила депутат маслихата южной столицы Назерке Мундаханова, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 21 апреля, на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва депутат поинтересовалась, как в новом генплане будут учитываться вопросы избежания точечной застройки.

"Впервые на уровне генерального плана рассматривается вопрос квартальной застройки разумной плотности и красные линии улиц всех уровней значения от общегородских до локальных. Это обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и новом строительстве". Заместитель акима Алматы Аскар Амрин

В последующем, как отметил спикер, при разработке проектов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию.

"В сентябре прошлого года заработал новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генерального плана во избежание точечной застройки. В совет входят в основном профессиональные архитекторы". Аскар Амрин

По его словам, выявленные несанкционированные строительные объекты снимаются с рассмотрения и направляются в органы градостроительного контроля.

"Второй момент – это усиление градостроительного контроля. В настоящее время у нас наблюдается сокращение полномочий в сфере контроля из-за программы Doing Business. В связи с этим мы внесли предложение в соответствующие министерства о необходимости ужесточения градостроительного контроля, включая контроль над точечной застройкой. Сейчас разрабатывается кодекс, в котором будет предусмотрен градостроительный контроль". Аскар Амрин

Ранее сообщалось, что новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге.