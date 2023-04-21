У Елены Рыбакиной обнаружили проблемы с поясницей на турнире в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина 20 апреля снялась с престижного женского турнира WTA 500 на кортах немецкого Штутгарта из-за травмы бедра. Но позже выяснилось, что казахстанка потянула поясницу, сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, Елена Рыбакина не доиграла матч против бразильянки Беатрис Хаддад Майя и вынуждена была покинуть турнир в Штутгарте.





При счете 1:6, 1:2 в пользу южноамериканки седьмая ракетка мира взяла медицинский перерыв из-за проблем с бедром. Проиграв еще один гейм в этом противостоянии, Рыбакина досрочно завершила матч. Как передает Reuters, после игры выяснилось, что казахстанская теннисистка потянула поясницу.

Теперь под большим вопросом участие Елены Рыбакиной в крупном женском "Мастерсе", WTA 1000 в Мадриде, который стартует 24 апреля.