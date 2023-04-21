У Елены Рыбакиной обнаружили проблемы с поясницей на турнире в Штутгарте
Olimpbet ценит своих клиентов и
поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и
выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой
акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".
Как уже известно, Елена Рыбакина не доиграла матч против бразильянки Беатрис Хаддад Майя и вынуждена была покинуть турнир в Штутгарте.
При счете 1:6, 1:2 в пользу южноамериканки седьмая ракетка мира взяла медицинский перерыв из-за проблем с бедром. Проиграв еще один гейм в этом противостоянии, Рыбакина досрочно завершила матч. Как передает Reuters, после игры выяснилось, что казахстанская теннисистка потянула поясницу.
Теперь под большим вопросом участие Елены Рыбакиной в крупном женском "Мастерсе", WTA 1000 в Мадриде, который стартует 24 апреля.