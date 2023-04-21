Что изменится в Трудовом кодексе с принятием поправок по вопросам социального обеспечения

Вчера президент подписал закон, вносящий изменения в ряд нормативных правовых актов по вопросам социального обеспечения. Документом вносятся важные поправки в Трудовой кодекс, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года.

Совместное трудоустройство

Кодекс дополнен понятием "совместное трудоустройство" - трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной трудовой функции (работа по определенной специальности, профессии, квалификации или должности) с одним и тем же работодателем, когда в течение рабочего времени работники в соответствии с актами работодателя и трудовым договором выполняют трудовые обязанности.

По соглашению сторон применение совместного трудоустройства допускается следующим категориям работников:

работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,

одному из родителей (усыновителю, удочерителю), имеющих ребенка (детей) в возрасте до трех лет,

одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет),

иным лицам, воспитывающим указанную категорию детей без матери,

учащимся для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения,

работникам, которым до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, осталось менее двух лет либо достигшим указанного пенсионного возраста.

Установлено, что для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, либо при применении совместного трудоустройства нормальное число рабочих часов по балансу рабочего времени на соответствующий календарный год соответственно уменьшается.

Четырехдневная рабочая неделя

По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Сменная работа и скользящий график работы

Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса. Напомним, в ней говорится, что привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника допускается в следующих случаях для:

предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий; предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества; выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

Срок ознакомления с графиком сменности может сокращаться в случае приема работника на работу или перевода работника на другую работу при сменной работе.

Кодекс дополнен новой статьей 73-1, регламентирующей скользящий график работы. В ней говорится:

С учетом специфики работы работодатель вправе в правилах трудового распорядка устанавливать работникам скользящий график работы, работу в различные дни недели с различной продолжительностью графика работы с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени не более 11 часов с применением суммированного учета рабочего времени. Учетным периодом при скользящем графике работы признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников норма ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени, но не более квартала. При работе в режиме со скользящим графиком работы начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются правилами трудового распорядка, трудовым договором либо графиком сменности.

Работникам (группе работников) со скользящим графиком работы устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику в различные дни недели согласно положениям трудового договора или графикам сменности.

Суммированный учет рабочего времени и сверхурочные работы

Статья 75, касающаяся суммированного учета рабочего времени, дополнена новым пунктом 9: "При прекращении трудового договора до окончания учетного периода работник имеет право на оплату сверхурочных часов на тех же условиях за время, отработанное с начала учетного периода до дня прекращения трудового договора."

Расширен перечень случаев, в которых сверхурочные работы допускаются без согласия работника: при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;

При этом общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год - при установлении суммированного учета рабочего времени.

Как будет оплачиваться время простоя

Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя определяются трудовым, коллективным договорами, если порядок оформления простоя не предусмотрен в трудовом, коллективном договорах, то начало простоя оформляется актом работодателя с указанием причины простоя.

Оплата простоя по причине, не зависящей от работодателя и работника, устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы, по вине работодателя - в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника. Время простоя, допущенного по вине работника, оплате не подлежит.

По окончании простоя работодатель заблаговременно уведомляет работника о дате выхода на работу, работник обязан приступить к выполнению трудовых обязанностей.

В случае отсутствия работника на рабочем месте в срок, установленный в уведомлении, работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

Социальное пособие по временной нетрудоспособности

Статья 133 дополнена новым пунктом 4-1, в котором определен порядок расчета размера социального пособия по временной нетрудоспособности:

"4-1. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работников, за исключением работающих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, определяется путем умножения его среднего дневного заработка на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Размер среднего дневного заработка работника определяется из расчета его средней заработной платы, исчисленной в соответствии с пунктом 3 статьи 114 настоящего Кодекса.

Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем году, а заканчивается в текущем, то размер социального пособия по временной нетрудоспособности и месячное ограничение его размера определяются с применением месячного расчетного показателя за предшествующий и текущий годы раздельно и полученные суммы суммируются.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, не может превышать двадцатипятикратную величину месячного расчетного показателя за соответствующий год, за исключением размеров пособий, выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, а также персоналу дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составляет сто процентов заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет сто процентов средней заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составляет сто процентов средней заработной платы."

Полномочия Правительства по определению размеров, порядка назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности переданы Министерству труда и социальной защиты населения РК.

В каких случаях могут увеличить продолжительность вахты

В период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников, работодатель вправе актом работодателя увеличить продолжительность вахты до устранения вышеуказанных случаев с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени.

Регламентирован труд работников, нанимаемых через интернет-платформы

Так, в Кодекс добавлена новая статья 146-1.

"Статья 146-1. Особенности регулирования труда работников, нанимаемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости

1. Труд работников, занятых по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, регулируется в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, трудовым договором и актом работодателя.

2. Трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, заключается на определенный срок без ограничения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 30 настоящего Кодекса.

3. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, может устанавливаться иная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором.

4. Система и условия оплаты труда, продолжительность и порядок учета рабочего времени работников, осуществляющих трудовую деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором."

Закон вводится в действие 1 июля 2023 года.