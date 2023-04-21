Каким профессиональным стандартам должны соответствовать педагоги вузов

Министерство науки и высшего образования разработало профессиональный стандарт "Педагог" (научно-педагогический работник) организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Педагог (научно-педагогический работник) организаций высшего или послевузовского образования" определяет требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда педагогов.

Стандарт:

описывает содержание педагогической деятельности педагога ОВПО, требования к уровню его подготовки;

определяет перечень результатов обучения при формировании образовательных программ, в том числе при обучении персонала организаций ОВПО, сертификации работников и выпускников;

служит основанием для планирования повышения квалификации НПР;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития НПР;

предоставляет НПР возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;

является навигатором профессионального развития и карьерного роста педагога (научно-педагогического работника) ОВПО.

Также говорится, что профессиональный стандарт служит для планирования повышения квалификации научно-педагогического работника и его карьерного продвижения. Каждый последующий уровень наращивает совокупность показателей всех предыдущих уровней.

Накопительный и последовательный характер дескрипторов обеспечивает преемственность результатов обучения от уровня к уровню.

Стандарт дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций академической и профессиональной средой.

Дескрипторы уровней учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций педагога:

степень самостоятельности отражена в обобщенном показателе "умения и навыки";

степень ответственности прописывается в обобщенном показателе "личностные и профессиональные компетенции";

степень сложности отражается в обобщенном показателе "знания".

Профессиональные ценности:

Приверженность профессии педагога. Гражданственность. Соблюдение профессиональной и научной этики. Профессиональная и социальная ответственность. Академическая и профессиональная мобильность.

В задачи педагогов входит:

Обеспечение требуемого уровня академических и профессиональных компетенций обучающихся.

Продвижение социальных ценностей в студенческой среде.

Приобщение обучающихся к ценностям выбранной профессии.

Обеспечение интеграции образования, науки и рынка труда.

Развитие у обучающихся требуемый уровень исследовательских навыков.

Научно-методическое обеспечение макропроцессов университетского образования .

Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами.

Помимо профессиональных устанавливаются требования к личным компетенциям:



Доброжелательность, коммуникабельность, эмпатия, стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность, эмоциональный интеллект, гражданская позиция, чувство педагогического такта, высокая профессиональная и социальная ответственность, профессиональная мобильность, стремление к профессиональному росту, способность к развитию преподавательских и исследовательских навыков в рамках непрерывного обучения в течение всей жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.