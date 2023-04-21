Каким профессиональным стандартам должны соответствовать педагоги вузов
Профессиональный стандарт "Педагог (научно-педагогический работник) организаций высшего или послевузовского образования" определяет требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда педагогов.
Стандарт:
- описывает содержание педагогической деятельности педагога ОВПО, требования к уровню его подготовки;
- определяет перечень результатов обучения при формировании образовательных программ, в том числе при обучении персонала организаций ОВПО, сертификации работников и выпускников;
- служит основанием для планирования повышения квалификации НПР;
- является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития НПР;
- предоставляет НПР возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;
- является навигатором профессионального развития и карьерного роста педагога (научно-педагогического работника) ОВПО.
Также говорится, что профессиональный стандарт служит для планирования повышения квалификации научно-педагогического работника и его карьерного продвижения. Каждый последующий уровень наращивает совокупность показателей всех предыдущих уровней.
Накопительный и последовательный характер дескрипторов обеспечивает преемственность результатов обучения от уровня к уровню.
Стандарт дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций академической и профессиональной средой.
Дескрипторы уровней учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций педагога:
- степень самостоятельности отражена в обобщенном показателе "умения и навыки";
- степень ответственности прописывается в обобщенном показателе "личностные и профессиональные компетенции";
- степень сложности отражается в обобщенном показателе "знания".
Профессиональные ценности:
- Приверженность профессии педагога.
- Гражданственность.
- Соблюдение профессиональной и научной этики.
- Профессиональная и социальная ответственность.
- Академическая и профессиональная мобильность.
В задачи педагогов входит:
- Обеспечение требуемого уровня академических и профессиональных компетенций обучающихся.
- Продвижение социальных ценностей в студенческой среде.
- Приобщение обучающихся к ценностям выбранной профессии.
- Обеспечение интеграции образования, науки и рынка труда.
- Развитие у обучающихся требуемый уровень исследовательских навыков.
- Научно-методическое обеспечение макропроцессов университетского образования .
- Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами.
Помимо профессиональных устанавливаются требования к личным компетенциям:
Доброжелательность, коммуникабельность, эмпатия, стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность, эмоциональный интеллект, гражданская позиция, чувство педагогического такта, высокая профессиональная и социальная ответственность, профессиональная мобильность, стремление к профессиональному росту, способность к развитию преподавательских и исследовательских навыков в рамках непрерывного обучения в течение всей жизни.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.