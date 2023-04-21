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Каким профессиональным стандартам должны соответствовать педагоги вузов

Какими профнавыками должны обладать педагоги вузов Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования разработало профессиональный стандарт "Педагог" (научно-педагогический работник) организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Педагог (научно-педагогический работник) организаций высшего или послевузовского образования" определяет требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда педагогов.

Стандарт:

  • описывает содержание педагогической деятельности педагога ОВПО, требования к уровню его подготовки;
  • определяет перечень результатов обучения при формировании образовательных программ, в том числе при обучении персонала организаций ОВПО, сертификации работников и выпускников;
  • служит основанием для планирования повышения квалификации НПР;
  • является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития НПР;
  • предоставляет НПР возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;
  • является навигатором профессионального развития и карьерного роста педагога (научно-педагогического работника) ОВПО.

Также говорится, что профессиональный стандарт служит для планирования повышения квалификации научно-педагогического работника и его карьерного продвижения. Каждый последующий уровень наращивает совокупность показателей всех предыдущих уровней.

Накопительный и последовательный характер дескрипторов обеспечивает преемственность результатов обучения от уровня к уровню.

Стандарт дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций академической и профессиональной средой.

Дескрипторы уровней учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций педагога:

  • степень самостоятельности отражена в обобщенном показателе "умения и навыки";
  • степень ответственности прописывается в обобщенном показателе "личностные и профессиональные компетенции";
  • степень сложности отражается в обобщенном показателе "знания".

Профессиональные ценности:

  1. Приверженность профессии педагога.
  2. Гражданственность.
  3. Соблюдение профессиональной и научной этики.
  4. Профессиональная и социальная ответственность.
  5. Академическая и профессиональная мобильность.

В задачи педагогов входит:

  • Обеспечение требуемого уровня академических и профессиональных компетенций обучающихся.
  • Продвижение социальных ценностей в студенческой среде.
  • Приобщение обучающихся к ценностям выбранной профессии.
  • Обеспечение интеграции образования, науки и рынка труда.
  • Развитие у обучающихся требуемый уровень исследовательских навыков.
  • Научно-методическое обеспечение макропроцессов университетского образования .
  • Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами.

Помимо профессиональных устанавливаются требования к личным компетенциям:

Доброжелательность, коммуникабельность, эмпатия, стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность, эмоциональный интеллект, гражданская позиция, чувство педагогического такта, высокая профессиональная и социальная ответственность, профессиональная мобильность, стремление к профессиональному росту, способность к развитию преподавательских и исследовательских навыков в рамках непрерывного обучения в течение всей жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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