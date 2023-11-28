В Казахстане приняли профессиональный стандарт для преподавателей вузов

Министр науки и высшего образования РК приказом от 20 ноября 2023 года утвердил профессиональный стандарт для педагогов (профессорско-преподавательского состава) организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Цель разработки стандарта – описание знаний, умений и навыков, а также компетенций, необходимых преподавателям ОВПО, создание ориентиров для формирования образовательных программ послевузовского образования, курсов переподготовки и повышения квалификаций.

Стандарт применяется для:

обеспечения единого понимания профессиональных компетенций педагогов (профессорско-преподавательского состава) ОВПО и информирование заинтересованных сторон общества;

определения результатов обучения, целей и содержания образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателя;

описания профессиональных компетенций преподавателей в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;

развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей;

установления и оценки уровней квалификационных требований и трудовых функций преподавателей.

Стандарт описывает содержание деятельности преподавателя ОВПО, требования к уровню образования, профессионального опыта и подготовки, а также:

определяет требования и перечень результатов обучения при формировании образовательных программ научно-педагогической магистратуры и докторантуры, в том числе при обучении преподавателей, а также сертификации и подтверждения квалификаций преподавателей и выпускников ОВПО;

служит основанием для планирования переподготовки и повышения квалификации преподавателей;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития преподавателей;

предоставляет преподавателем возможность развивать профессиональные и лидерские качества в академической, научно-исследовательской и научно-методической деятельности в соответствии с инновационными процессами.

Стандарт является одним из четырех основных элементов национальной системы квалификаций. Учитывает уровни национальной рамки квалификаций (НРК) и отраслевую рамку квалификаций (ОРК) в сфере образования.

Стандарт также является рамочным документом, учитывает принцип академической и управленческой самостоятельности ОВПО, служит основой для разработки образовательных программ научно-педагогической магистратуры и докторантуры по всем направлениям подготовки кадров, для разработки оценочного материала при сертификации преподавателей и выработки критериев их квалификации по уровням соответствия.

Кроме того, документ дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций академической и профессиональной средой.

Стандарт состоит из Паспорта и карточек профессий, в которых квалификации преподавателей характеризуются в соответствии с 2-мя уровнями ОРК в сфере образования и НРК (7-8 уровни) по трем обобщенным показателям: "знания", "умения и навыки", "личностные компетенции".

При этом седьмой уровень стандарта представлен двумя подуровнями, восьмой уровень – четырьмя подуровнями.

Дескрипторы уровней учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций преподавателей.

Перечень карточек профессий:



преподаватель, ассистент в области образования, ОВПО, уровень ОРК 7, 7.1;

преподаватель, старший преподаватель/сеньор-лектор в области образования, ОВПО, уровень ОРК 7, 7.2;

преподаватель, ассистент профессора в области образования, ОВПО, уровень ОРК 8, 8.1;

преподаватель, ассоциированный профессор (доцент) в области образования, ОВПО, уровень ОРК 8, 8.2;

преподаватель, ассоциированный профессор (доцент), профессор в области образования, ОВПО, уровень ОРК 8, 8.3;

преподаватель, профессор в области образования, ОВПО, уровень ОРК 8, 8.4.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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