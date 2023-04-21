При МВД Казахстана предложили создать департамент по расследованию дел о половой неприкосновенности

Адвокат, руководитель сектора Нацкомиссии по противодействию всем видам насилия в отношении женщин и детей Айман Умарова заявила о необходимости создания при МВД департамента по расследованию дел о половой неприкосновенности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом Умарова заявила во вторник, 21 апреля, на пресс-конференции "Нет сексуальному насилию в отношении детей!". Она отметила, что отсутствие такого департамента является проблемой.

"Департаменты МВД в основном расследуют уголовные дела против личности, и туда входят и убийства, и изнасилования. В результате мы имеем дела, где происходят неквалифицированные изъятия вещественных доказательств, неквалифицированное расследование. Часто эти дела прекращаются не потому, что насилия не было, а потому, что вовремя не получили вещественных доказательств, не назначили экспертизу, одно не сделали, другое не делали – в итоге страдают люди. Мы, Национальная комиссия, предлагаем, чтобы создали департаменты, отделы которого будут расследовать преступления против половой неприкосновенности. Айман Умарова

Руководитель сектора нацкомиссии по делам женщин считает, что не должны эти преступления расследовать люди, у которых нет соответствующего опыта работы.

– Часто дела отдают лицам, у которых даже пятилетнего стажа работы нет. И если даже у специалиста уже есть 10 лет стажа, то ранее он никогда не расследовал такую категорию уголовных преступлений. Здесь имеется специфика работы с потерпевшими, специфика изъятия вещественных доказательств, – добавила Умарова.

Кроме того, она подчеркнула, что необходимо внедрять профессиональное обучение таких сотрудников.

"Согласитесь, что ни в одном университете не учат конкретно, как расследовать уголовное преступление против половой неприкосновенности. Есть разные виды сексуальных преступлений. Это не только изнасилования, это и насильственные действия сексуального характера – огромный спектр видов насилия. У нас нет судебных психологов. Поэтому мы предлагаем внедрять подготовку судебных психологов, которые знают все процессуальные нормы". Айман Умарова

По словам Умаровой, комиссия готова организовывать тренинги с судебными психологами, совместно с консультациями.

Также адвокат отметила, что в Казахстане нет методики допроса несовершеннолетнего. По ее мнению, методику нужно улучшать, разрабатывая не с помощью теоретиков, а квалифицированными специалистами.

"Во время допросов малолетнего ребенка десятки раз спрашивают об изнасиловании. Такого делать нельзя!" – заявила Умарова, добавив, что таким образом его подвергают повторному психологическому потрясению.

"Кроме того, касательно судебной экспертизы. Нужно вносить изменения, поскольку по судебной экспертизе бывает такая норма, когда ребенок, в силу своего генетического заболевания, к примеру, при заболевании Дауна, не может четко объяснять все моменты во время расследования дела о половой неприкосновенности. При этом доказать совершение преступления необходимо, основываясь на его показаниях". Айман Умарова

Фото: Zakon.kz

Также адвокат заострила внимание на неразрешенных вопросах у не так давно появившихся во всех регионах Казахстана представительств института омбудсменов.

"По регионам у нас есть детские омбудсмены. Эта новость меня обрадовала, но потом я поняла, что многие из них фактически не работают или не знают, как это делать. Почему? Потому что нет механизмов. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике сейчас готовит тренинг для детских омбудсменов: что они должны знать? Какие законы должны знать? Как должны взаимодействовать с госорганами? Если есть у них особое мнение, где они должны соглашаться? Как можно забрать ребенка? И так далее", – отметила адвокат.

Фото: Zakon.kz

В своем выступлении ученый-юрист по правам человека, член Совета молодых ученых при МОН РК, доктор права (PhD) Халида Ажигулова выразила мнение, что у нас в стране полностью провалена профилактика половой неприкосновенности малолетних детей. Аналогичного мнения с предыдущим спикером Халида и о методике работы при доказательстве насилия над ребенком.

"У нас действительно нет ни методики, ни профессионально обученных следователей, прокуроров и судей. И проблема в том, что узнают о таких страшных преступлениях, когда ребенка насилуют уже несколько лет. И это страшно! Сейчас в Управлении здравоохранения мы разрабатываем консультации, уроки для классных руководителей школ, чтобы половое просвещение преподавали на классных уроках. Это нормальная практика всех цивилизованных стран. Естественно, преподавание будет проводиться в зависимости от возраста ребенка. Дети даже маленького возраста должны знать, что никто не имеет права к ним прикасаться без их разрешения". Халида Ажигулова

Спикер подчеркнула, что дети должны знать, что всегда могут сообщить взрослым, родителям или учителю в школе – любому человеку, которому доверяют, что им не нравится, когда его трогает посторонний человек, знакомый или близкий родственник.

"Сейчас получается так, что ребенок один на один с этой проблемой. Дети замкнуты в себе. Последствия перенесенного в детстве насилия сами по себе никуда не уйдут. Это страшная травма на всю жизнь. Но самое ужасное еще и то, что, получив травму от насилия, ребенок может получить душевную травму от следственных действий, уголовного судопроизводства. Сами следователи задают некорректные вопросы, которые способны довести до серьезных психических проблем не только ребенка, но и его близких", – рассказала она.

Халида Ажигулова рассказала, что в ее практике были случаи, когда даже родные пострадавшего ребенка получили развитие болезней на фоне стресса, так как они никак не могли доказать факт насилия.

"Нужно усилить защиту детей от насилия, работать над эффективной профилактикой от подобных преступлений. Сделать так, чтобы дети не попадали в такие ситуации, вовремя сообщали, что против них собираются совершить насилие сексуального характера. Как показывает практика, часто отпугивает педофилов от детей именно факт осознания того, что ребенок не станет молчать. Что он обязательно расскажет о преступлении или позовет на помощь взрослого." Халида Ажигулова

Также Ажигулова считает, что необходимо усилить защиту прав пострадавших. Она отметила, что на практике чаще всего много говорят о правах подозреваемых, обвиняемых, но не в полной мере заботятся о правах пострадавших детей и их родителей.