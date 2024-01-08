Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Об этом заявила адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади), сообщает Zakon.kz.

Как сообщила адвокат, в конце прошлой недели их уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой.

"В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, мы не можем раскрывать подробности самого убийства", – написала Жанна Мухамади.

Она отметила, что после ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

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