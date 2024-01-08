Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено

Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Об этом заявила адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади), сообщает Zakon.kz.

Как сообщила адвокат, в конце прошлой недели их уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой.

"В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, мы не можем раскрывать подробности самого убийства", – написала Жанна Мухамади. 

Она отметила, что после ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

Материал по теме

Убийство супруги Бишимбаева: директора ресторана арестовали на два месяца

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

Читайте также

поиск ребенка
Тело пропавшей 14-летней школьницы нашли в горах Жетысуской области
авто
Поддельные номера у авто акима Талдыкоргана: в акимате подтвердили факт задержания
Пожар на рисовом заводе, Кызылординская область
В Кызылординской области сгорело 240 тонн риса
Анастасия Стативкина
Бишимбаев Куандык Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: