Джокович и Свёнтек идут за титулами на грунте

На грунтовых турнирах в Европе начинаются битвы за выход в полуфиналы. Подробности – в аналитике и ставках от Olimpbet.

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Новак Джокович (Сербия) – Душан Лайович (Сербия), 19:00 (время Астаны)

В четвертьфинале турнира АТР-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) Новак Джокович сыграет против своего соотечественника Душана Лайовича.

Первая ракетка мира в отличие от соперника, который идет в рейтинге 70-м, начал борьбу со второго круга, где не без труда в 1/8 обыграл малоизвестного 18-летнего француза Люку ван Аша, затратив на это целых три сета. После этого Ноле раскритиковал местный грунт, заявив, что он очень медленный, а также начал жаловаться на проблемы с плечом.

С Лайовичем Джокович часто встречается на кортах, так как оба представляют сборную Сербии, но вот играли друг против друга в официальной встрече они в далеком 2018 году. Тогда в двух партиях первая ракетка мира отдал сопернику лишь один гейм.

Даже если Джоковичу не нравится грунт в Баня-Луке, безусловно, он в этой паре считается безоговорочным фаворитом.

По расчетам экспертов Olimpbet, Джокович одержит победу и выйдет в полуфинал – П1 – 1.08, П2 – 7.75.

При этом Лайович вполне может дать бой своему знаменитому сопернику, и можно поставить на тотал больше 18,5 гейма, здесь коэффициент – 1.79.

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Фото: Olimpbet

Карлос Алькарас (Испания) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания), 20:00

Еще одно дерби, но уже испанское, состоится сегодня на турнире АТР-500 в Барселоне. Вторая ракетка мира, 19-летний Карлос Алькарас, сыграет против соотечественника – 23-летнего Алехандро Давидович-Фокина, который входит в топ-38. Оба теннисиста идут на серии из двух побед. Оба являются молодыми талантами испанской школы тенниса.

С одной стороны, в этой паре успех Алькараса не вызывает сомнений. На предыдущем грунтовом турнире в Майами он дошел до полуфинала, тогда как его оппонент на таком же покрытии в Монте-Карло вылетел в первом круге. Да и в целом Давидович Фокина, конечно же, перспективный игрок, но у Карлоса класс, очевидно, выше. К тому же в отсутствие Рафаэля Надаля на домашнем корте Алькарас – главный претендент на победу.

Аналитики Olimpbet считают, что он без проблем выбьет из борьбы своего соотечественника и выйдет в полуфинал: П1 – 1.09, П2 – в 7.5. Причем сделает это в двух сетах, ставка на его победу со счетом 2:0 – 1.33.

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Фото: Olimpbet

Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия), 22:30

В женском туре первая ракетка мира Ига Свёнтек будет биться за выход в полуфинал турнира WTA-500 в немецком Штутгарте. Хотя биться – едва ли подходящее здесь слово.

Польская теннисистка набрала мощный ход. Единственное, что могло ее пошатнуть морально, так это поражение в полуфинале предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе от Елены Рыбакиной и восстановление после травмы. Но в США розыгрыш проходил на харде, а в Штутгарте играют на грунте.

Накануне в своем первом матче против китаянки Чжэн Циньвэнь Свёнтек показала, что легко перестроилась на другое покрытие и никакие повреждения ее не беспокоят. Она сыграла уверенно, агрессивно, стараясь держать высокий темп. И скромная Плишкова едва ли сможет что-то всерьез ей противопоставить. Тем более в памяти еще осталась очная встреча теннисисток, хоть и двухлетней давности, когда чешка не смогла взять ни одного гейма.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что первая ракетка мира сделает еще один шаг к защите титула и выиграет четвертьфинал – П1 – 1.09, П2 – 7.38. Максимум, что сможет сделать Плишкова, это выиграть один сет: на счет 2:1 коэффициент 4.3.

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