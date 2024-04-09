Долгожданное возвращение Джоковича и легкий соперник для Рублева

Новак Джокович (Сербия) – Роман Сафиуллин (Россия). 9 апреля, 16:50 (время Астаны)





22 мая, как раз перед стартом "Ролан Гаррос", Новак Джокович отметит свое 37-летие. А в Монте-Карло серб прибыл с новым мировым достижением, которое установил как раз благодаря своему возрасту. Он стал самым возрастным игроком, когда-либо занимавшим первую строчку рейтинга АТР.





Такое звание, несомненно, должно скрасить возвращение теннисиста на корт. Он не брал ракетку почти месяц после неожиданного поражения от малоизвестного Люка Нарди во втором круге хардового "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (4:6, 6:3, 3:6). За это время Ноле сменил тренера и теперь будет играть под наставничеством своего соотечественника Ненада Зимонича, с которым за много лет сработался в сборной Сербии.





На "тысячнике" в Монте-Карло Джокович стартует со второго круга – 1/16-й, где ему будет противостоять Роман Сафиуллин. 26-летний представитель России занимает в мировом рейтинге 41-е место. До этого он прошел испанца Хауме Муньяра (7:5, 6:1).





Оба теннисиста в текущем сезоне турниров на грунте еще не проводили. Сафиуллин лишь в начале года дошел до полуфинала в Брисбене, а затем не выигрывал больше двух встреч подряд. Джокович же, очевидно, сделал ставку на "Шлемы", так как после полуфинала Australian Open, где он в упорной борьбе проиграл молодому итальянцу Яннику Синнеру, на корте появлялся только в Индиан-Уэллсе.





Преимущество в классе Джоковича очевидно, но все же пока сложно сказать, в какой он находится форме. Будет ли ветеран биться за титул или просто набирать форму. Грунт – не самая любимая поверхность серба, на которой как раз важна именно физическая готовность игрока.





Да, Сафиуллин теряет очки на своей подаче и не очень убедительно выглядит на приеме. Но не стоит забывать, что свое последнее поражение Новак потерпел от еще менее рейтингового соперника.







