В Семее под угрозой срыва ремонт старых мостов и строительство новых

Проекты уже существуют и работы даже начались. Однако из-за взрывного роста цен на материалы строителям требуются дополнительно несколько десятков миллиардов тенге. Один из проектов подорожал более чем вдвое, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в область Абай с рабочим визитом. В Семее он ознакомился с ходом строительства автогужевого моста, ремонта речных переправ через Иртыш и автодорог.





Как рассказал аким Семея Нурбол Нурсагатов, в городе из трех мостов два – автомобильные, и они требуют капитального ремонта. Речь идет об автогужевом мосте, построенном в середине 1950-х годов, и подвесном мосте, который был сдан в эксплуатацию в 2001 году. Обе переправы за последние несколько десятков лет не видели ни одного капитального ремонта. Бюджета города и области хватало лишь на практически ежегодный текущий ремонт дорожного полотна.





Автогужевой мост настолько одряхлел, что движение по нему уже много лет ограничено, а проезд автобусов и грузового транспорта вообще категорически воспрещен. Поэтому вся транспортная нагрузка пришлась на подвесной мост.





Именно поэтому в рамках Комплексного плана развития области Абай на ближайшие пять лет и был включен пункт строительства нового автогужевого моста в створе проспекта Шакарима – центральной улицы правобережной части города.

"Строительные работы начались осенью 2022 года, на сегодняшний день произведен вынос коммуникаций с левого и правого берегов, забиты и установлены две береговые опоры, и между нами началось строительство промежуточной площадки", – пояснил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асылбек Нугманов.





По его словам, уже в текущем году строители должны будут установить все девять опор будущего моста и приступить к строительству промежуточных площадок из металлоконструкций.





Фото: Zakon.kz

Однако из-за галопирующих цен на стройматериалы строительство оказалось под вопросом. Если первоначально проект оценивался в 30,4 млрд тенге, то сейчас дороже на 47,6 млрд тенге.

Требует капитального ремонта и гордость Семея – подвесной мост через Иртыш. Хоть в народе его и прозвали "новым", но за 20 лет беспрерывной эксплуатации без единого ремонта мост оказался у критической точки.





Проект строительства подвесного моста через Иртыш в Семее был предложен японской компанией "IHI Corporation" в 1998 году. Проект финансировался в соответствии с договором о займе, подписанным между Республикой Казахстан и Правительством Японии.





В 2022-2023 годы японские специалисты обследовали дорожное покрытие и признали его состояние неудовлетворительным. Кроме того, обнаружилась коррозия основного несущего кабеля моста.

"Дело не только в ремонте дорожного покрытия, как думают многие. Предстоит немало работ по ремонту несущих конструкций и всего оборудования мостового сооружения", – говорит Асылбек Нугманов.

Для проведения ремонта в первую очередь необходимо разработать ПСД на реконструкцию моста, определить подрядчика, а также предусмотреть финансирование из республиканского бюджета.







Вместе с тем идет подготовка к строительству объездной дороги вокруг Семея. Согласно генплану города, объездная дорога предусмотрена с юго-западной стороны. Эта дорога будет включать в себя шесть транспортных развязок, три моста и два путепровода. Ее стоимость оценивается в сумму 82,3 млрд тенге.

Также на сегодняшний день специалисты уже разработали технико-экономическое обоснование по проекту строительства автодороги республиканского значения Омск-Майкапчагай, положительное заключение по которому получено еще в марте 2021 года. На тот момент стоимость разработки ТЭО составила 55 миллионов тенге.





С наступлением теплой погоды в Семее уже начались работы по текущему ремонту дорожного полотна. В целом, текущий ремонт дорожного покрытия запланирован на общей площади 38 647 м². Средний ремонт будет осуществлен на 40 улицах Семея общей протяженностью 60 км.





Алихан Смаилов отметил, что 68% дорог "не подходят под стандарты", и сообщил, что на их ремонт из республиканского бюджета выделили 7 млрд тенге.



