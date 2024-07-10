Дорогостоящий ремонт военного аэродрома "Жетыген" оказался под угрозой срыва

Более миллиарда тенге взыскали за некачественный ремонт военного аэродрома с АО "К-Дорстрой". Подробности инцидента озвучили Zakon.kz в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В сообщении ведомства за 10 июля 2024 года сказано:

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Астаны удовлетворен иск Министерства обороны к АО "К-Дорстрой" о взыскании авансового платежа в размере 1 млрд 36 млн тенге и неустойки в сумме 31 млн тенге".

Как оказалось, указанное АО обязалось произвести капитальный ремонт летного поля аэродрома "Жетыген" в Илийском районе Алматинской области, но условия договора не выполнило.

"В связи с длительным неисполнением состоявшегося судебного решения Главной военной прокуратурой принят ряд мер, в органы юстиции внесен акт надзора". Пресс-служба Главной военной прокуратуры РК

В результате ущерб возмещен в полном размере:

"Должник перечислил в доход государства 1 млрд 67 млн тенге".

2 июля 2024 года стало известно, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи полностью перешел с пятилетнего на четырехлетнее обучение. По данным Минобороны, изменение направлено на оптимизацию учебного процесса и улучшение качества подготовки специалистов.