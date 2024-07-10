Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дорогостоящий ремонт военного аэродрома "Жетыген" оказался под угрозой срыва

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:06 Фото: Zakon.kz
Более миллиарда тенге взыскали за некачественный ремонт военного аэродрома с АО "К-Дорстрой". Подробности инцидента озвучили Zakon.kz в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В сообщении ведомства за 10 июля 2024 года сказано:

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Астаны удовлетворен иск Министерства обороны к АО "К-Дорстрой" о взыскании авансового платежа в размере 1 млрд 36 млн тенге и неустойки в сумме 31 млн тенге".

Как оказалось, указанное АО обязалось произвести капитальный ремонт летного поля аэродрома "Жетыген" в Илийском районе Алматинской области, но условия договора не выполнило.

"В связи с длительным неисполнением состоявшегося судебного решения Главной военной прокуратурой принят ряд мер, в органы юстиции внесен акт надзора".Пресс-служба Главной военной прокуратуры РК

В результате ущерб возмещен в полном размере:

"Должник перечислил в доход государства 1 млрд 67 млн тенге".

2 июля 2024 года стало известно, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи полностью перешел с пятилетнего на четырехлетнее обучение. По данным Минобороны, изменение направлено на оптимизацию учебного процесса и улучшение качества подготовки специалистов.

Читайте также

В Казахстане обнаружили новый вид лишайника
В Казахстане обнаружили новый вид лишайника
Зоопарк Шымкента похвастался историческим событием
Зоопарк Шымкента похвастался историческим событием
Сильная жара, град и шквал: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара, град и шквал: в Алматы и 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Анастасия Московчук
МО РК Алматинская область 2024 год Ремонт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: