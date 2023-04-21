Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета Фото: Parimatch
Битва за Лигу чемпионов – именно так можно охарактеризовать предстоящий поединок "Ньюкасла" и "Тоттенхэм".

"Сороки" и "шпоры" соседствуют в турнирной таблице, и ведут борьбу за попадание на главный турнир континента. Победитель получит определенное преимущество и гандикап, что на финише сезона может быть очень важным.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.

"Ньюкасл"

Подопечные Эдди Хоу в прошлом туре получили мощную оплеуху от "Астон Виллы" в Бирменгеме – поражение со счетом 3:0. Если "сороки" хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, то подобных осечек более допускать нельзя. Тем более, в бою с главным конкурентом за четвертую строчку в турнирной таблице.

К воскресному поединку "Ньюкасл" подходит в неоптимальном составе. Не сыграет один из лидеров команды Ален Сен-Максимен, также тренерскому штабу из-за травм недоступны защитник Эмиль Крафт и полузащитник Райан Фрейзер.

"Тоттенхэм"

У Антонио Конте потерь еще больше, чем у соперника. Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бен Дэйвис, Клеман Ленгле, Лукас Моура, Райан Сессеньон, Эмерсон Роял – вот такой список травмированных и дисквалифицированных у "шпор".

А в прошлом туре лондонцы также получили звонкую затрещину от "Борнмута", да еще и на своем поле. Поэтому "Тоттенхэму" необходимо не только выиграть стратегический матч у конкурента, но и реабилитироваться перед своими болельщиками.

История личных встреч

Большинство поединков между "сороками" и "шпорами" всегда результативны. Последним исключением стал матч в 2019 году, когда "Ньюкасл" одержал выездную победу со счетом 0:1. Явного преимущества нет ни у кого.

Прогноз на матч

Исходя из вышесказанного, логичнее было бы взять ставку "обе команды забьют – да". Мои друзья из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 1.75, что весьма неплохо. А на тотал 2,5 больше – 1.84.

Но если вы любите статистику, то рекомендую также изучить варианты с угловыми "Ньюкасла". Команда Эдди Хоу любит подавать их помногу в каждом матче.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ньюкасл" - 1.83, Ничья - 3.80, "Тоттенхэм" - 4.40

Читайте также

Акмолинские аграрии планируют засеять 5,2 млн гектар земель

Праздник благодарности: почему Ораза айт так важен для мусульман

В Шымкентском зоопарке похвастались пополнением коллекции редкого вида лошадей

Динара Халдарова
Лига Чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления