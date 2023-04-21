"Ньюкасл" – "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
"Сороки" и "шпоры" соседствуют в турнирной таблице, и ведут борьбу за попадание на главный турнир континента. Победитель получит определенное преимущество и гандикап, что на финише сезона может быть очень важным.
Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.
"Ньюкасл"
Подопечные Эдди Хоу в прошлом туре получили мощную оплеуху от "Астон Виллы" в Бирменгеме – поражение со счетом 3:0. Если "сороки" хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, то подобных осечек более допускать нельзя. Тем более, в бою с главным конкурентом за четвертую строчку в турнирной таблице.
К воскресному поединку "Ньюкасл" подходит в неоптимальном составе. Не сыграет один из лидеров команды Ален Сен-Максимен, также тренерскому штабу из-за травм недоступны защитник Эмиль Крафт и полузащитник Райан Фрейзер.
"Тоттенхэм"
У Антонио Конте потерь еще больше, чем у соперника. Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бен Дэйвис, Клеман Ленгле, Лукас Моура, Райан Сессеньон, Эмерсон Роял – вот такой список травмированных и дисквалифицированных у "шпор".
А в прошлом туре лондонцы также получили звонкую затрещину от "Борнмута", да еще и на своем поле. Поэтому "Тоттенхэму" необходимо не только выиграть стратегический матч у конкурента, но и реабилитироваться перед своими болельщиками.
История личных встреч
Большинство поединков между "сороками" и "шпорами" всегда результативны. Последним исключением стал матч в 2019 году, когда "Ньюкасл" одержал выездную победу со счетом 0:1. Явного преимущества нет ни у кого.
Прогноз на матч
Исходя из вышесказанного, логичнее было бы взять ставку "обе команды забьют – да". Мои друзья из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 1.75, что весьма неплохо. А на тотал 2,5 больше – 1.84.
Но если вы любите статистику, то рекомендую также изучить варианты с угловыми "Ньюкасла". Команда Эдди Хоу любит подавать их помногу в каждом матче.
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры: