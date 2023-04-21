Праздник благодарности: почему Ораза айт так важен для мусульман

Ораза айт – это один из важных мусульманских праздников, который отмечают в честь завершения поста, длившегося во время священного месяца Рамазан. Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан рассказал Zakon.kz, что это за день и какое значение имеет для мусульман

Ораза Айт – это исламский праздник, который отмечается в конце месяца Рамадан, после окончания обязательного поста. Это один из наиболее значимых и священных праздников для мусульман, отметил имам Есмахан.

"Этот праздник называется также "‘Ид аль-Фитр" или "праздник разговения" если перевести с арабского. Ко всему прочему, некоторые народы называют его "Ураза Байрам". Ораза Айт отмечается в первый день лунного месяца Шавваль, который наступает сразу после завершения Рамадана. Празднование Ораза Айт канонически по Исламу длится только 1 день. Однако в многих стран обычно празднуется от одного до трех дней и праздник включает в себя молитвы, посещение мечети, обмен подарками и поздравлениями между семьями и друзьями, а также обильными угощениями" Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Говоря о том, почему этот праздник так важен для мусульман, Бауржан Есмахан отметил, что, во-первых, этот праздник отмечает конец месяца Рамадан, который является одним из столпов веры. Это очень значимое событие. Награду за пост, согласно высказываниям пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, знает и может посчитать только Аллах.

"Вот настолько это вознаграждаемо. Поэтому Ораза Айт позволяет мусульманам отметить завершение этого важного периода, отметить свою преданность и благодарность Аллаху за прошедший месяц." Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Кроме того, Ораза Айт напоминает о важности единства, мира и солидарности внутри мусульманского сообщества. В этот день люди обмениваются поздравлениями и подарками, посещают родственников и друзей, дают обязательную милостыню и помогают нуждающимся. Это позволяет укрепить связи между людьми.

Что верующие делают в этот день

Айт намаз: рано утром мусульмане совершают особый намаз, который называется "Айт намаз". Этот намаз состоит из двух рака’атов и проводится через небольшое время после рассвета. Это специальная коллективная молитва, которая несколько отличается от обычной. И в этом ее уникальность по практике ислама.

"Подача милостыни: состоятельные мусульмане дают особую милостыню, которая называется "садака аль-фитр". Что в переводе означает: "милостыня разговения". Милостыня обычно направляется для социально уязвимых слоев мусульман, такие как бедняки и неимущие, которые нуждаются в материальной или продуктовой помощи. При этом средства могут быть направлены также на другие виды благотворительности на пути Аллаха". Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Главный имам подчеркнул, что всего есть восемь категорий людей, кому можно дать милостыню. Они те же, что и для закята – обязательной милостыни, которая является одним из пяти столпов ислама. Также аналогичным образом определяется уровень состоятельности человека, определяется, кто обязан дать милостыню.

Срок для дачи милостыни – от начала Рамадана до времени айт намаза. Однако, если состоятельный мусульманин пропустил время, его обязанность все равно остается на нем.

Объединяет мусульман

Рамадан и Ораза Айт играют очень важную роль в укреплении сообщества верующих людей. Во время Рамадана мусульмане совместно постятся и молятся, что создает чувство единства и взаимопонимания между ними.

В дополнение к этому во время Рамадана мусульмане обычно проводят большое количество времени в мечетях, где они встречаются с другими людьми и укрепляют свои отношения. Делая же пожертвования после окончания поста, мусульмане помогают нуждающимся в своем окружении, и таким образом проявляют заботу о ближнем и солидарность.

На вопрос о том, отличается ли празднование этого события в других мусульманских странах и какие есть особенности, Бауыржан Есмахан отметил, что празднование Ораза Айта может быть немного другим в разных мусульманских странах. Некоторые особенности могут быть связаны с культурными традициями или региональными обычаями.

"В некоторых арабских странах праздник официально является выходным. В этом году, к примеру, в Саудовской Аравии объявили о том, что сотрудники частного и некоммерческого сектора Королевства получат четырехдневный оплачиваемый отпуск. А в ОАЭ выходные по случаю Ораза Айта для сотрудников федерального и частного секторов начались 20 апреля и будут длится до 23 числа. В некоторых государствах, как в Индонезии и Малайзии, на улицах проводятся различные праздничные мероприятия, включая традиционные выступления и украшение улиц". Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан

Несмотря на некоторые различия в праздновании Ораза Айта в разных странах, этот праздник все же объединяет мусульман со всего мира, которые отмечают его по случаю успешного завершения месяца Рамадан.