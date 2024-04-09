Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
О том, что принято сделать перед наступлением праздника и как принято встречать Ораза-айт, корреспонденту Zakon.kz рассказал наиб имам мечети "Нур-Мубарак" исламовед Канатали Такиров.
Айт-намаз
По словам имама, с раннего утра согласно расписанию в день разговения все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы совершить праздничную молитву – Айт-намаз, после нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) – это является сунной.
При этом до наступления праздничного айт-намаза верующим нужно выплатить обязательную милостыню – закят-аль-фитр (садака). В этом году ДУМК установило ее в размере 640 тенге с человека, что равняется средней цене двух килограммов муки.
"Фитр-садака дают в мечети непосредственно нуждающимся, чтобы они тоже могли подготовиться к торжеству. Садака также можно дать и продуктами – ячменем, рисом, мукой или финиками", – говорит Канатали Такиров.
Кроме того, фитр садака можно сделать онлайн в приложении банка, выбрав категорию "благотворительность – садака в мечети (пітір садақа, фитр садака)".
Расписание айт-намаза по городам и регионам
Фото: muftyat.kz
Для тех, кто впервые посетит айт-намаз, ранее были опубликованы рекомендации на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Дастархан в кругу родных и близких
После айт-намаза можно приготовить праздничный дастархан, пригласить родных, друзей и соседей. В целом в этот день особо важно поддерживать связь с родственниками.
"В общении будьте доброжелательны и улыбчивы. Чтобы выразить благодарность, можно заранее подготовить подарки родным и друзьям. При этом не забывайте, что в праздник Ораза айт нужно особенно подавать милостыню и творить добро. И встречать с богатым дастарханом". Канатали Такиров
Он рассказал, что в праздник Ораза айт нельзя держать пост. Те, кто держит оразу, в этот день не встают на сареси. Рекомендуется прием пищи перед выходом в мечеть на Айт-намаз.
"За день до праздника можно приготовить традиционные блюда, лепешки, баурсаки и убраться в доме. В этот день необязательно устраивать большие застолья и резать скот, поскольку жертвоприношения приносят в Курбан айт", – сказал имам.
Фото: Zakon.kz
Исламовед отмечает, что Ораза айт – это праздник прощения и благих дел. Поэтому нужно провести этот день в хорошем настроении, порадовать родных и близких. Уделить внимание старшим поколениям и родителям. К тому же, это хороший повод сделать подарок близким людям.