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Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения

Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
Традиционно священный месяц Рамазан заканчивается праздником разговения Ораза айт, или на арабском – Ид Аль Фитр. Это один из главных мусульманских праздников, который отмечают в честь завершения поста. В 2024 году Ораза айт выпадает на 10 апреля – первый день месяца Шавваль.

О том, что принято сделать перед наступлением праздника и как принято встречать Ораза-айт, корреспонденту Zakon.kz рассказал наиб имам мечети "Нур-Мубарак" исламовед Канатали Такиров.

Айт-намаз

По словам имама, с раннего утра согласно расписанию в день разговения все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы совершить праздничную молитву – Айт-намаз, после нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) – это является сунной.

При этом до наступления праздничного айт-намаза верующим нужно выплатить обязательную милостыню – закят-аль-фитр (садака). В этом году ДУМК установило ее в размере 640 тенге с человека, что равняется средней цене двух килограммов муки.

"Фитр-садака дают в мечети непосредственно нуждающимся, чтобы они тоже могли подготовиться к торжеству. Садака также можно дать и продуктами – ячменем, рисом, мукой или финиками", – говорит Канатали Такиров.

 Кроме того, фитр садака можно сделать онлайн в приложении банка, выбрав категорию "благотворительность – садака в мечети (пітір садақа, фитр садака)".

Расписание айт-намаза по городам и регионам

Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:30

Фото: muftyat.kz

Для тех, кто впервые посетит айт-намаз, ранее были опубликованы рекомендации на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Дастархан в кругу родных и близких

После айт-намаза можно приготовить праздничный дастархан, пригласить родных, друзей и соседей. В целом в этот день особо важно поддерживать связь с родственниками.

"В общении будьте доброжелательны и улыбчивы. Чтобы выразить благодарность, можно заранее подготовить подарки родным и друзьям. При этом не забывайте, что в праздник Ораза айт нужно особенно подавать милостыню и творить добро. И встречать с богатым дастарханом". Канатали Такиров

Он рассказал, что в праздник Ораза айт нельзя держать пост. Те, кто держит оразу, в этот день не встают на сареси. Рекомендуется прием пищи перед выходом в мечеть на Айт-намаз.

"За день до праздника можно приготовить традиционные блюда, лепешки, баурсаки и убраться в доме. В этот день необязательно устраивать большие застолья и резать скот, поскольку жертвоприношения приносят в Курбан айт", – сказал имам.
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:30

Фото: Zakon.kz

Исламовед отмечает, что Ораза айт – это праздник прощения и благих дел. Поэтому нужно провести этот день в хорошем настроении, порадовать родных и близких. Уделить внимание старшим поколениям и родителям. К тому же, это хороший повод сделать подарок близким людям.

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