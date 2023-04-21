Акмолинские аграрии планируют засеять 5,2 млн гектар земель

Подготовка к весенней посевной кампании полным ходом идет в Акмолинской области. В этом году хлеборобы региона намерены засеять 5,2 млн га земель. Сейчас аграрии ремонтируют сельскохозяйственную технику, отбирают семена и закупают удобрения, сообщает Zakon.kz.

О том, как готовятся в весенней страде и какую поддержку окажут агропредприятиям, рассказал и.о. руководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области Хасым Иткусов.

В этом году задача аграрного сектора обеспечить выполнение намеченных объемов и достичь положительных конечных результатов – это получение хорошего урожая с высоким качеством.

По словам Хасыма Иткусова, упор в этом году будет делаться на традиционный зерновой клин. Они займут 4,7 млн га посевов. Масличные культуры 366 тыс. га. Площадь посадки картофеля – 14,6 тыс. га, а овощей планируется посеять на площади 2,4 тыс. га.

"Для проведения весенне-полевых работ регион полностью обеспечен семенами сельскохозяйственных культур. Засыпано семян зерновых и зернобобовых – 533 тыс. тонн или 100,6% от потребности, масличных – 8,2 тыс. тонн, кормовых – 10 тыс. тонн и картофеля 11 тысяч тонн. В тоже время, на сегодня в аттестованных субъектах семеноводства еще имеются порядка 20 тысяч тонн семян высоких репродукций, предназначенных для проведения сортосмены, сортообновления. Хотелось бы напомнить, что за приобретение семян у аттестованных субъектов семеноводства сельхозтоваропроизводителям области предусмотрены субсидии. Для этих целей из местного бюджета выделены финансовые средства в объемы 617 млн тенге", – сообщил Хасым Иткусов.

Не менее важное значение для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы является внесение минеральных удобрений. Несмотря на значительный рост в последнее цен на минеральные удобрения, считаю приобретение идет хорошими темпами. Из общей потребности области в минеральных удобрений 110 тыс. тонн, заключено договоров на 40,1 тыс. тонн или 36,5% от потребности. Работа в данном направлении продолжается.





"Понимая важность данного вопроса местным бюджетом в текущем году на программу удешевления минеральных удобрений выделено 3,2 млрд тенге. Говоря о зерновом производстве, нельзя забывать об основной ее составляющей – технической оснащенности". Хасым Иткусов

В посевной кампании текущего года планируется участие порядка 15,1 тыс. тракторов, 16,6 тыс. сеялок и 1,5 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, данной техникой планируется провести посев порядка 70% всей посевной площади, а это примерно 3,2 млн. га. Кроме того, на постоянной основе ведется по оснащению машинно-тракторного парка в основном современной и высокопроизводительной техникой.

Так, с начала года приобретено 366 единиц сельхозтехники. Государство в данном вопросе оказывает большую господдержку. Производится инвестиционное субсидирование – до 25% затрат на приобретение сельхозтехники, осуществляется субсидирование процентной ставки лизинговой техники, их необходимо использовать в полной мере.