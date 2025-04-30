При господдержке фермеры Карагандинской области обновляют технику

В Карагандинской области полным ходом идет подготовка к посевной, которая начнется в мае 2025 года. Благодаря государственной поддержке аграрии смогли заблаговременно приобрести высококачественные семена и минеральные удобрения, а также обновить технику, сообщает Zakon.kz.

Сельхозтоваропроизводители отмечают, что льготные кредиты на проведение весенне-полевых работ были доступны еще зимой.

"Мы уже в феврале смогли получить кредиты под 5%. И мы воспользовались, купили удобрения уже в декабре. А возьмите лизинг техники: 5% годовых без залога. Мы взяли 24 трактора разной мощности. По удобрениям то же самое: приобрели четыре тысячи тонн, закупили все, что необходимо для обработки земли. Такого никогда еще не было в истории нашего хозяйства! Будем полностью обрабатывать поля дважды. Это будущее нашего урожая", – сказал руководитель одного из передовых хозяйств региона Георгий Прокоп.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

Он подчеркнул, что меры господдержки дают возможность двигаться дальше. По его словам, в этом году предприятие увеличит посевные площади на 7 тыс. га и доведет их до 42 тыс. га. Для диверсификации площадей будут сеять масличные культуры: лен, сафлор и рапс.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

По информации Управления сельского хозяйства Карагандинской области, в целом по региону в этом году прогнозная структура посевных площадей составит 1,2 млн га – на 105 тыс. га больше, чем в 2024 году.

По программе диверсификации увеличат посевы масличных и кормовых культур, сократив площади под пшеницу. Это будет способствовать созданию кормовой базы для развития животноводства. А при реализации масличных культур перерабатывающим предприятиям предусмотрены субсидии.

Также для укрепления продовольственной безопасности в регионе увеличивают посадки картофеля и овощей.

По данным сельхозуправления, в посевной кампании будет задействовано 10,5 тыс. тракторов, 229 посевных комплексов, более 4,4 тыс. сеялок и 9,7 тыс. единиц прочей техники.

В регионе усилили контроль за использованием сельхозземель. Продолжается работа по введению в оборот орошаемых земель.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства, на весенне-полевые работы выделено более 17 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Льготными кредитами по программам "Кен дала" и "Кен дала 2" воспользовался 201 сельхозтоваропроизводитель. Благодаря господдержке новую технику приобрели 113 хозяйств.

Кроме того, предусмотрена господдержка в виде субсидий на семеноводство, покупку пестицидов и удобрений, услуги по доставке воды.

Напомним, главой государства поставлены задачи по выведению отрасли сельского хозяйства на новый рубеж развития и увеличению объема валовой продукции в два раза в течение 5 лет.

В Карагандинской области в 2024 году был получен рекордный урожай зерна – 1 миллион 300 тысяч тонн. Это самый высокий результат за 13 лет. Ключевыми факторами успеха стали поддержка государства, использование высококачественных семян и минеральных удобрений, соблюдение агротехнологий.