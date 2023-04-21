В акимате Астаны прояснили ситуацию с ЖК "Дублин" и "Вашингтон"

В столичном акимате высказались по поводу сноса ЖК "Дублин" и нарушениях в ЖК "Вашингтон", застройщиком которых выступает G-park, сообщает Zakon.kz.

Строительство ЖК "Дублин" велось без разрешительных документов, уточнили в акимате.

"Участок на пересечении улиц Ч. Айтматова и Ж. Молдагалиев заблаговременно был определен и выделен под строительство теплотрассы. Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведенные конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешенный участок", - говорится в сообщении.

Интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены, каждый получит свои квартиры, отметили в акимате Астаны.

Также застройщику поручено устранить допущенные нарушения по ЖК "Вашингтон" и оформить все необходимые разрешительные документы.

20 апреля заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Азамат Бердыбеков дал разъяснение по сносу ЖК "Дублин" и решению о сносе ЖК "Вашингтон"

