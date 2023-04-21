Единый оператор: пытается ли государство зарегулировать страховой рынок

Страховщики Казахстана резко критикуют идею Минтруда по передаче функций по страхованию ответственности работодателя и создание единого оператора по данному классу страхования, отмечая, что этот замысел является вмешательством в деятельность частного бизнеса, передает Zakon.kz.

Участники проходящего в Алматы IX Евразийского антимонопольного форума задались вопросом расширения вовлеченности государства в бизнесе. В частности речь идет о страховом секторе, где планируется создание некоего госфонда страхования. Об этом говорилось на первой сессии форума посвященной теме "Актуальные проблемы развития конкуренции в странах евразийского региона. Роль участия государства в экономике".

Что делает государство на конкурентном рынке?

Вице-президент АО "Центр защиты конкуренции" Елена Добриян обращаясь к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) заметила, что в НПП РК поступило обращение Ассоциации финансистов об инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК о централизации страхового рынка в госфонд соцстрахования. По мнению спикера это приведет к сокращению частного бизнеса.

"Оператору будут передаваться данные функции. Как вы считаете, монополизация данных рынков это шаг назад?", – задалась вопросом Елена Добриян.

В ответ на вопрос участницы форума глава АЗРК Марат Омаров отметил, что "вопрос об определении доли даже не должен ставиться, участие государства не должно быть на данном рынке, поскольку это противоречит ст.192 Предпринимательского кодекса РК "Основания участия государства в предпринимательской деятельности", где четко усматривается необходимость ликвидации таких компаний".

"Вопрос поднимается в части того, что Министерство труда и социальной защиты населения, имеющее соответствующие подведомственные организации, планирует осуществлять деятельность на конкурентном страховом рынке", – отметил председатель АЗРК.

Он также добавил, что у министерства "есть определенные планы по расширению этой организации, и еще раз подчеркнул, что согласно позиции его ведомства на конкурентном рынке государству делать нечего.

В свою очередь глава ОЮЛ "Ассоциация страховщиков Казахстана" Виталий Веревкин, на онлайн пресс-конференции, состоявшейся по окончанию форума, отметил, что предложение министерства появилось из-за проблемы небольшой части работников, которые получили какие-то увечья, травмы на промышленных предприятиях.

"Вы знаете, что у нас в стране есть обязательное страхование ответственности работника от несчастных случаев. Каждый работодатель заключает такие договора. Но у нас очень много предприятий мелкого бизнеса, таких предприятий, работники которых не сильно подвержены такому травматизму. Но есть крупные промышленные предприятия, к примеру, АО "АрселорМиттал Темиртау" и другие компании, работники которых часто получают серьезные повреждения. Отсюда в большей степени и идет эта проблематика", – объяснил Виталий Веревкин.

Фундаментальный вопрос

По словам главы ассоциации страховщиков, вопрос передачи функций по страхованию ответственности работодателя, создание некоего единого оператора и возврат к советской системе по обеспечению социальной ответственности перед пострадавшими работниками, является фундаментальным вопросом для всего рынка.

"Несмотря на то, что страхованию ответственности работодателя существует уже более 20 лет. И, наверное, для меня как для председателя ассоциации и для человека, работающего на этом рынке не один год – это немного не понятно, потому что задача государства в тех рыночных условиях, в которых мы живем уже достаточно давно, выстроить четкую, понятную систему обеспечения различных областей деятельности человека, гражданина", – говорит Виталий Веревкин.

Сначала, отмечает эксперт, данный класс назывался обязательное страхование ответственности работодателя, и система была призвана защищать интересы пострадавших работников. Для того, чтобы была обеспечена имущественная ответственность страховых организаций, чтобы была обеспечена финансовая устойчивость, для того чтобы страховые компании могли отвечать по своим обязательствам и была создана эта система. И создавая эти системы, государство не просто создавало систему защиты, но еще и конкурентную среду для того, чтобы тот или иной работодатель тот или иной работник, мог выбрать для себя ту или иную страховую компанию, с различными условиями: кто- то предлагает лучшие условия, кто-то предлагает худшие условия. Так или иначе, рынок работает.

"Поэтому нужно понимать две вещи: создание единого оператора или создание единого института по обеспечению этого класса страхования, это какой-то возврат на 20-30 лет назад, когда это была единая советская социальная система, которая ровняла всех под одну гребенку. Второй момент заключается в том, что на ровном месте этот оператор не образуется", – говорит Виталий Веревкин.

По его словам, рынок с большим опасением восприняли эту новость, потому что деньги, которые собирали страховщики, аккумулировали их, преумножали, инвестируя в ценные бумаги, отдавать единому оператору не совсем верно.

"Буквально на прошлой неделе ОЮЛ "Ассоциация страховщиков Казахстана" направляла письмо в аппарат президента, АРРФР и в ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" по увеличению текущих выплат по договорам были заключены ранее. Это неприемлемое предложение, потому что ставки тарифов рассчитывались ранее, и они размещены в соответствующих финансовых инструментах. Но теперь ситуация меняется. В связи с появлением на рынке единого оператора, страховой рынок должен будет передать обязательства, вместе с обязательством премии. И мы боимся этих условий, потому что подозреваем, что акционеры действующих страховых компаний будут просто изымать свои деньги и платить. На самом деле это вмешательство в бизнес. Это нарушение фундаментальных законодательных условий", – говорит Виталий Веревкин.

Очевидно, что отзывая вложенные средства с инвестиций, для передачи их единому оператору, означает выведение их из экономики. Возникает вопрос и объема денежных средств.

100 млрд тенге для оператора?

Участники страхового рынка предполагают, что создание единого оператора обойдется примерно в 100 млрд тенге.

"Давайте приведем параллельный пример с Единым накопительным пенсионным фондом. Были пенсионные фонды, был надзор. Они, к слову, достаточно успешно работали. Но потом у нас сделали ЕНПФ. Что потом получилось? Он остался, но опять же пришли мы к той идее отдавать часть пенсионных накоплений в частное управление. И здесь мне кажется что-то будет примерно тоже самое", – говорит Виталий Веревкин.

Очевидно, что идея министерства, которая кардинально может изменить всю страховую систему в стране, родилась не на пустом месте.

Еще в ноябре 2022 года казахстанские СМИ писали о том, что участникам страхового рынка попала в руки презентация "Предложения по улучшению охраны труда через призму совершенствования системы ОСНС". В данной презентации, разработанной Республиканским научно-исследовательским институтом по охране труда, проблему травматизма на предприятиях предлагалось решить за счет перехода к модели единого оператора, которым выступит Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Видимо существование массы более мелких предприятий, формирующих экономику Казахстана, но где при этом не наблюдаются случаи травматизма рабочих, в этот момент вовсе не учитывали.