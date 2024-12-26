#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.93
536.04
5.18
Право

В Казахстане создан Оператор единой системы учета игорного бизнеса

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, ставка, онлайн-ставка, онлайн ставка, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, тотализатор, букмекер, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 14:58 Фото: freepik
Правительство приняло постановление от 20 декабря 2024 года "О создании товарищества с ограниченной ответственностью "Оператор единой системы учета", сообщает Zakon.kz.

Создать товарищество с ограниченной ответственностью "Оператор единой системы учета" (далее – товарищество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, говорится в тексте.

Основным предметом деятельности оператора определено обеспечение функционирования единой системы учета в соответствии с законом "Об игорном бизнесе".

Уставный капитал товарищества будет сформирован за счет республиканского имущества, находящегося на балансе Министерства туризма и спорта.

Напомним, в статье 12-2 указанного закона установлено, что работу единой системы учета обеспечивает юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в соответствии с утвержденными правилами и квалификационными требованиями.

К юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, предъявляются следующие требования:

  • наличие программно-технических средств, позволяющих осуществлять функции единой системы учета, сервера которых размещены в Казахстане;
  • прохождение учетной регистрации на предоставление платежных услуг в Национальном банке РК или наличие лицензии на проведение банковских операций.

Не могут выступать в качестве юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, юридические лица:

  • не зарегистрированные на территории РК;
  • включенные в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
  • имеющие неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенные уполномоченным органом в Единый реестр должников;
  • учредителями (участниками) или исполнительным органом, или аффилированным лицом которых являются лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления в сфере экономической деятельности либо умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, или лица, включенные в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Для чего нужна Единая система учета

Законом установлено, что в Казахстане запрещен прием наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия единой системы учета.

Единая система учета обязана отказать в приеме или осуществлении наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от либо в пользу лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари.

Мы рассказывали, какие сведения об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Порядок приобретения товаров, работ, услуг для научных исследований утвердили в Казахстане
Право
16:24, Сегодня
Порядок приобретения товаров, работ, услуг для научных исследований утвердили в Казахстане
Министерство здравоохранения наделили рядом функций по борьбе с торговлей людьми
Право
15:59, Сегодня
Министерство здравоохранения наделили рядом функций по борьбе с торговлей людьми
Конституционный суд высказал свою позицию о праве суда снижать алименты
Право
15:43, Сегодня
Конституционный суд высказал свою позицию о праве суда снижать алименты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: