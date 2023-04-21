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Футбольный клуб "Елимай" получил нового главного спонсора

1XBET Фото: 1xBet
Семей – город основатель казахстанского футбола. Если бы про футбол Казахстана писали книгу – первая глава была бы посвящена прекрасной команде "Елимай". Настало время добавить еще одну страницу в историю клуба из Семея.

Футбольный клуб "Елимай" получил нового главного спонсора – компанию 1XBET! Это действительно большое событие для команды, поклонников и жителей города! Большой футбол возвращается на родину в Семей.

Команда будет начинать свою вторую жизнь с Первой лиги, где уже по результатам первого сезона готова выйти в Премьер-лигу. Прекрасный стадион "Спартак" примет такие команды как "Женис", "Кайсар", "Тараз" и другие. "Елимай" уже успешно начал сезон, выйдя в плей-офф Кубка страны, а в Первой лиге забили 7 голов за две встречи, пропустив лишь однажды.

"Компания 1XBET уже давно известна своей любовью к спорту и активной поддержке спортивных клубов. Не удивительно, что мы решили стать главным спонсором "Елимая". "Являясь главным спонсором спортивных эмоций, мы очень хотим подарить их жителям Семея", - говорят представители компании.
"Спонсорство от компании 1XBET – это не только финансовая поддержка, но и мощный имиджевый инструмент. Компания внесет свою лепту в развитие команды, поможет ей выйти на новый уровень, стать еще более заметной и узнаваемой", - отмечают в клубе "Елимай".

Спонсорство со стороны компании 1XBET может дать команде возможность проводить более крупные и зрелищные матчи, привлекать новых талантливых игроков, создавать новые программы для болельщиков и расширять географию своих фанатов. Но самое главное – это то, что спонсорство от компании 1XBET дает команде дополнительный стимул для победы.

Ждем всех жителей замечательного города Семей на домашних матчах на "Спартаке"!

Партнерский материал.

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Редакция Zakon.kz
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