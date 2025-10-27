#АЭС в Казахстане
Спорт

"Елимай" празднует историческую путевку в Лигу конференций УЕФА

Футбол Путевка ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 11:34 Фото: Instagram/fc_elimai
26 октября завершился чемпионат Казахстана по футболу среди команд высшего дивизиона. Одним из важных событий заключительного тура стало четвертое место клуба "Елимай", что дает возможность сыграть в еврокубках на следующий год, сообщает Zakon.kz.

Для восточноказахстанского коллектива это историческое событие, они впервые представят свой регион в Лиге конференций УЕФА.

В 26-м туре КПЛ-2025 "Елимай" одержал волевую победу над "Атырау" со счетом 3:2. Этот результат позволил им завершить сезон на четвертой позиции в турнирной таблице.

"Елимай", который был возрожден три года назад, быстро вышел на уровень ведущих команд страны. В 2023 году команда выиграла первую лигу, не потерпев ни одного поражения, и вернулась в КПЛ.

В итоге команда Андрея Карповича в 2026 году выступит в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Не менее важным еще одним событием накануне было второе подряд чемпионство алматинского "Кайрата". "Желто-черные" отстояли свой титул, который был завоеван год назад. Подопечные Рафаэля Уразбахтина вошли в историю уже как пятикратные чемпионы Казахстана.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
