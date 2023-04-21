Ситуация в Украине: Киев будет работать с НАТО по закупкам, Париж отказался передавать цифровую карту Беларуси
Фото: pixabay
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщает Zakon.kz.
- Украина, ФРГ и Польша подписали письмо о намерении открыть центр по обслуживанию боевых танков украинских сил Leopard 2, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
- Американские танки Abrams для тренировки украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели – шеф Пентагона.
- Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.
- НАТО посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Вступление Украины в НАТО обсуждается партнерами, но решение не предстоит в краткосрочной перспективе – кабмин ФРГ.
- Страны НАТО обсудят в Рамштайне возможность предоставления Украине различных типов самолетов, заявил Столтенберг.
- Киев разочарован тем, что страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ обсуждается на уровне представителей G7, передает агентство Kyodo.
- Полный запрет экспорта в РФ может привести к всемирному экономическому кризису – Песков.
- В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации – Песков.
- Песков отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии и попытках подорвать единство Запада в конфликте с Украиной – Вашингтон пост.
- Россия примет "соответствующие меры" в отношении посольства Украины в Москве после расторжения киевскими властями договора об аренде земли под российской дипмиссией в Киеве – Песков.
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает нормальным проведение ВСУ операций на территории России, если они проводятся с целью отрезать пути снабжения войск РФ и при этом не страдают мирные жители.
- Париж отказался передавать Киеву цифровую карту Беларуси, при помощи которой самолеты или БПЛА могут летать на сверхмалых высотах, передает Le Monde.
- В общей сложности 14 тыс. украинских военных вернулись на территорию Украины после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны.
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