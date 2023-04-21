Ситуация в Украине: Киев будет работать с НАТО по закупкам, Париж отказался передавать цифровую карту Беларуси

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам, сообщает Zakon.kz.

Украина, ФРГ и Польша подписали письмо о намерении открыть центр по обслуживанию боевых танков украинских сил Leopard 2, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



Американские танки Abrams для тренировки украинских военных прибудут в Германию в ближайшие недели – шеф Пентагона.



Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

НАТО посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вступление Украины в НАТО обсуждается партнерами, но решение не предстоит в краткосрочной перспективе – кабмин ФРГ.

Страны НАТО обсудят в Рамштайне возможность предоставления Украине различных типов самолетов, заявил Столтенберг.

Киев разочарован тем, что страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ обсуждается на уровне представителей G7, передает агентство Kyodo.

Полный запрет экспорта в РФ может привести к всемирному экономическому кризису – Песков.

В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации – Песков.

Песков отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии и попытках подорвать единство Запада в конфликте с Украиной – Вашингтон пост.

Россия примет "соответствующие меры" в отношении посольства Украины в Москве после расторжения киевскими властями договора об аренде земли под российской дипмиссией в Киеве – Песков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает нормальным проведение ВСУ операций на территории России, если они проводятся с целью отрезать пути снабжения войск РФ и при этом не страдают мирные жители.

Париж отказался передавать Киеву цифровую карту Беларуси, при помощи которой самолеты или БПЛА могут летать на сверхмалых высотах, передает Le Monde.

В общей сложности 14 тыс. украинских военных вернулись на территорию Украины после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны.

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