Ситуация в Украине: Россия сможет покупать ракеты у Ирана, Генсек НАТО неожиданно приехал в Киев

Фото: сайт офиса Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

В Киеве также находится министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Сообщалось и о встрече Зеленского с министром обороны Британии Грантом Шаппсом. С первым Зеленский говорил о системах ПВО, артиллерии и средствах борьбы с БПЛА. Со вторым обсуждалось усиление противовоздушной обороны Украины.

Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте российского Минфина.

Россия и Иран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после 18 октября, когда истечет срок действия ограничений на иранские вооружения, предусмотренных резолюцией Совбеза ООН.

Россия строит железную дорогу, которая "свяжет" Мариуполь и Донецк с Ростовом-на Дону. По словам украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко, если железная дорога будет построена, это позволит России транспортировать военные и гражданские грузы на юг Украины и снизить зависимость от Крымского моста.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что начинает обслуживание и производство военной техники в Украине. На первом этапе новое совместное предприятие, которое будет базироваться в Киеве, займется обслуживанием и ремонтом машин, которые Германия передала украинской армии.

В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши. Польский вертолет в течение часа дважды нарушил границу Беларуси, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Верховный суд ЛНР приговорил командира минометного расчёта 24-й отдельной мехбригады ВСУ Артёма Пухальского к 19 годам тюрьмы за обстрел города Золотое Северодонецкого района. Об этом сообщает СК России.

Генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая на территории республики в ноябре 2022 года и убившая двух человек, принадлежит Украине.



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