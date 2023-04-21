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Туристические чартерные программы из РФ в РК планируют запустить летом

Казахстан и Россия Фото: gov.kz
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о том, что из России в Казахстан этим летом россияне планируют запустить туристические чартерные программы, сообщает Zakon.kz.

Между тем, он не уточнил подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море.

Как пишет РИА Новости, среди российских туристов востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в 2022 году также были запущены чартеры.

"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", – добавил вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, какие города Казахстана выбирают иностранные туристы.

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