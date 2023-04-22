Так ли страшен ретроградный Меркурий рассказали астрономы

Ретроградное положение Меркурия пугает многих людей и ассоциируется с различными проблемами, но астрономы считают, что готовиться к худшему не стоит и вообще не нужно сваливать свои неудачи на самую маленькую планету Солнечной Системы, сообщает Zakon.kz

Специалисты отмечают, что в 2023 год Меркурий становится ретроградным уже во второй раз. Первое движение планеты в обратном направлении произошло в конце декабря 2022 года и продолжалось вплоть до 18 января 2023 года. И вот подобное явление случилось в период с 20 апреля по 15 мая включительно, попав в коридор затмений. О том как это явление влияет на нас рассказали астрономы Московского планетария.

По их информации из-за вращения Земли вокруг своей оси мы с вами можем наблюдать суточное вращение небесной сферы, но если звёзды для наблюдателя остаются неподвижными относительно друг друга, то планеты, будучи более близкими и имея собственное движение вокруг Солнца, из ночи в ночь перемещаются по небу. Большую часть времени они двигаются в одном направлении, но потом словно замирают, пятятся назад, в обратном направлении, опять замирают и после этого двигаются в изначальном направлении, описывая на небе некое подобие петли.

"Это всего лишь оптическая иллюзия. Нам только кажется, что планета пятится назад из-за разных скоростей движения по орбите. А потому винить ретроградную планету в своих неудачах не стоит", - говорится в сообщении планетария.

Ранее мы уже писали о ретроградном Меркурии и начале коридора затмений: что нельзя делать в эти дни.