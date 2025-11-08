Стартовал ретроградный Меркурий

9 ноября начался ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz.

Со слов Марины Соколовой – астролога и автора YouTube-канала "Марина Скади" на ее странице в Instagram, с 9 по 29 ноября Меркурий движется ретроградно, разворачивая внимание внутрь.

"Он открывает диалог с прошлым, зовет пересмотреть слова, обещания, воспоминания. В это время слова обретают вес, а молчание – глубину. Случайные встречи оказываются не случайными, а будто тщательно спланированными самой судьбой. Все, что происходит, несет смысл – важно лишь слышать", – советует Скади.

Специалисты рекомендуют не покупать дорогие вещи, не начинать новые проекты и не возвращаться к прошлому. Кроме того не рекомендуется увольняться и вступать в отношения. Также все важные решения стоит принимать только после тщательного анализа и проверки.

"Если вас обвинят в срыве дедлайна, скажите, что на самом деле вы прислушались к планетам", – поддерживают в комментариях людей, особо чувствительных к ретроградному Меркурию.

