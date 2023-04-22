Хоккей: кто сыграет в товарищеских матчах против Кореи
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По информации Казахстанской федерации хоккея, тренерский штаб представил состав игроков на предстоящие матчи:
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов (все - "Барыс"), Максим Павленко ("Номад")
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Эмиль Нургалиев (все - "Барыс"), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов (все- "Номад") Кирилл Полохов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск)
Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков (все - "Барыс"), Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков (все - "Номад"), Саян Данияр ("Сарыарка"), Дмитрий Гренц ("Звезда", ВХЛ), Хакназар Кенесбай ("Алматы"), Роман Старченко ("Спартак", Москва), Евгений Рымарев ("Югра", ВХЛ).
Товарищеские матчи со сборной Кореи пройдут 22 и 24 апреля.