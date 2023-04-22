В Канаде воры украли из аэропорта золото и ценности на 6,7 млрд тенге

Воры похитили из аэропорта в Канаде золото и другие ценности на сумму 12 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Канадские полицейские начали расследование после кражи, совершенной 17 апреля в международном аэропорту Торонто, сообщает CP24.



Аэропорт часто используется для перевозки золота, добываемого в Онтарио.

Инспектор Стивен Дуйвестейн сообщил, что самолет прибыл рано вечером, и его ценный груз выгрузили и доставили на склад.

"Самолет прибыл в аэропорт ранним вечером. В соответствии с обычной процедурой, самолет был разгружен, и груз был перевезен с самолета на склад для хранения грузов. Я могу сказать, что контейнер содержал ценный груз. Он содержал золото, но не только золото, в нем были и другие предметы, имеющие денежную ценность". Стивен Дуйвестейн

Инспектор рассказал, что некоторое время спустя контейнер вывезли. Полицейские продолжают расследование, и они не подтвердили, что к краже были причастны профессиональные воры. Полиция не сообщила, какой авиакомпании принадлежит контейнер, откуда он прибыл и куда направлялся.

Это не первый случай кражи в аэропорту – еще в 1952 году воры похитили шесть ящиков с золотом, которые направлялись в Монреаль.